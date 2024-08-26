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台南養蚵 後年起擬禁保麗龍浮具

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
南市府預定2026年禁用保麗龍浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影
南市府預定2026年禁用保麗龍浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影

促進牡蠣養殖朝向友善環境，台南市議會前次定期會連署通過提案，籲請修改南市淺海牡蠣養殖管理自治條例，納入「全面禁用發泡塑膠浮具」限期條款。日前開公聽會，農業局表示，預計先於2026年禁用保麗龍；不過南市區漁會建議，未來若無合適替代品，須有彈性處理方式。

南市議員穎艾達利、周奕齊在6月定期會提案，為促進南市浮筏式牡蠣養殖永續利用，建請市府全面納管近海及河川的牡蠣浮棚養殖、另將經費補貼落實於非發泡塑膠的改良式浮具，並修改自治條例，納入全面禁用發泡塑膠浮具的限期條款，獲得議長邱莉莉共34名議員連署，大會通過。

區漁會總幹事林鈺昕說，蚵農目前都有不再購買保麗龍共識，市府推HDPE硬式浮具，不過蚵農反映不佳，此塑膠浮具較耐撞，但因是空心，只要破小洞就會進水而失去浮力不能再用，反比其他發泡材質浮具還難用。

林鈺昕認為，禁用發泡塑膠材質浮具是全國性問題，如果禁用期限到了仍沒有適合替代品出來，也該有彈性措施。

台南社大研究員晁瑞光、林政翰等人說，禁用發泡塑膠是世界趨勢，連中國大陸都禁止沿岸養蚵使用發泡塑膠材質浮具，而聯合國的「全球塑膠公約」也要在年底出爐，須提早因應，目前農業局正進行浮棚式與延繩式的新材料養殖試驗，希望能設計耐用有好用的模組化設備。

市府說明，目前已不補助發泡式浮具，僅補助HDPE硬式浮具，正辦理修法禁用保麗龍浮具，預定完成修法後於2026年施行，2026年之後預估漁民現有發泡浮具達到使用年限，使用比率將大幅下降，再研議辦理發泡浮具修法。

保麗龍 修法 牡蠣

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