星期評論／去除柳科汙染 才有助焚化爐興建

台南柳營科學園區設焚化爐案，居民不滿柳科園區原本長期空汙、廢水排放，不願再增加汙染源，去年至今強烈抗議多次，辦地方說明會難獲支持；然而台南多數工業區無法自行去化廢棄物，提升量能也迫在眉睫，市府不盡快消弭疑慮，完成增設焚化爐，垃圾大戰將一再上演，屆時承擔苦果的依舊是人民。

台南數10處科學園區或工業區，僅南科園區擁自己焚化爐，台南科技工業區、柳科園區正在規畫，其餘皆無，部分廢棄物只能委託地方焚化爐協助，只是台南如同多個縣市垃圾處理量能不足，大批廢棄物暫時堆置3處公有掩埋場，累積打包量約8萬公噸，待舊爐歲修、提升處理效能才能慢慢消化。

柳科園區配合中央政策要求各工業區要能處理事業廢棄物，欲以促參方式開發，預計打造包括焚化爐、汙水處理場、掩埋場「3合一」設施，然而園區有廠商本身收受有害廢棄物，周邊下風處居民忍受惡臭多年，連緊鄰重溪國小教導學童如何撥打通報空汙專線，議員趙昆原先前說，篤農、重溪里約4000居民住在柳科園區下風處，居民只能搬家、學生被迫轉學；如此情況要獲得居民支持新設焚化爐，幾乎是不可能。

市府則提出持續進行柳科周邊環境監測項目，包含空氣品質、水質、噪音、生態等，出動無人機每月至少稽查2次，下半年將增設電子看板，定期揭露相關資訊、即時掌握園區環境情況，近期更不定期派遣人員夜間至附近大農里、篤農里、重溪里等巡查，只是這異味汙染困擾地方長達數10年，別怪居民對取締作為不敢抱期望。

面對柳科擴大開發、新增焚化爐，市府與地方民意還是兩條平行線，要挽回居民信任，還有一大道鴻溝要跨越，應該優先解決居民長久面臨的汙染，再承諾未來新案，勿讓焚化爐案就這樣無限期擱置了。