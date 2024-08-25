莫拉克災後15年台南師生倡議還地於河 營造韌性社區

今年是莫拉克災後15年，台南市台江流域學習社群舉行山海圳及嘉南大圳國家綠道教學探索，重回莫拉克風災曾文水庫的歷史現場，今完成「水庫驚魂夜」、「驚生，經世」、「八八事件簿」、「莫拉克風災歷史現場」故事地圖，倡議面對極端氣候威脅，應規畫滯洪池，還地於河，才能營造韌性社區。

台江綠道志工、小台江、水水長安、長平國小、和順國中及十三佃、許中營、公親寮、安東庭園等流域志工40多人，重回莫拉克風災曾文水庫的歷史現場，邀請老師洪素球、黃經世口述莫拉克風災，南水局工作人員守護曾文水庫的故事。大家一路探查大壩、發電廠，再沿著五叉溝小徑，參訪捨身救民的求福宮土地公，最後，回到曾文水庫。

社大台江分校表示，選在暑假結束前最後一周，結合水利署南部水資源分署、第五河川分署、道將圳文化學會，展開重回莫拉克風災歷史現場的踏溯行動，一路共學、討論，重新認識曾文水庫的生命力，共同繪製「重回莫拉克風災」歷史現場故事地圖。

高一生吳菀淇說，自己是八八風災那一年出生，今天聆聽老師口述這場風災的故事，發生時被困在曾文水庫的工作人員就像在上演一部驚險又刺激的電影，雨量之大，大到5分鐘可以淹超過一個人高；為了查看水庫的清理進度和損害情形，他們甚至要爬過土石流和漂流木，聽著都覺得心驚膽跳，更何況是親身經歷，很感佩南水局工作人員堅守崗位的精神。

社大台江分校執行長吳茂成指出，凱米颱風後，帶領台江親師生重回莫拉克風災歷史現場，重新省思下一階段流域治理方向，在這次流域學習中，大家共同討論發現，應該好好認識家鄉的水系空間，了解水從那裡來，流向那裡，共同繪製家鄉流域空間願景藍圖，推動在地滯洪，加速興建5號、6號滯洪池，串連灣港滯洪池、草湖寮、九分子滯洪池，讓鹽水溪排水線上中下游的滯洪空間，透過山海圳國家綠道，發展以環境為本的流域治理，共同連結成台江河川綠廊道，將親水與水安全畢其功於一役。

老師翁育民老師帶領長安國小學生完成「八八事件簿」，老師陳彤羚也指導學生製作「水庫驚魂夜」，和順國中由老師楊淑瑤陪伴完成「莫拉克風災歷史現場故事地圖」、長平國小則是以黃經世先生為故事主角，繪製「驚生，經世」故事地圖，讓在莫拉克風災後出生的學生認識大自然力量，省思未來家園的流域空間願景藍圖。