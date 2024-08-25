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嘉縣民雄大士爺祭比過年熱鬧 人潮帶來一夜7噸垃圾
嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱鬧」，但也製造不少垃圾，形成小垃圾山，民雄鄉公所統計昨夜製造出超過7公噸垃圾，辛苦的清潔隊員，忙到今天凌晨2點多才休息。
民雄鄉大士爺祭與基隆中元祭典、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列農曆7月四大祭典，每年吸引全國各地10數萬遊客，重頭戲是明天26日深夜恭送大士爺「火化昇天」，為大士爺祭劃下圓滿句點。
昨天首日大士爺祭夜晚熱鬧夜市一登場吸引來自全台各地民眾，現場萬頭攢動擠得水洩不通，有網友形容「前胸貼後背」、「差點擠不出來」、「下火車整個像要去演唱會一樣」、「比過年還熱鬧」。
但湧入人潮也帶來驚人的垃圾量，有網友將堆成垃圾山照片放上社群媒體，引來熱議「壯觀」、「這座山我也有貢獻的說」、「很有秩序耶！都集中在一起」、「苦了清潔隊！」、「除了大量的垃圾還有滿滿的違停」。
據民雄鄉公所清潔隊統計，昨夜有7.2公噸垃圾量，另回收大約420公斤，因為還有例行收運垃圾，所以一直忙到清晨2點多才清理完畢。
民雄鄉鄉長林于玲說，今年大士爺祭適逢暑假湧入驚人人潮，雖然公所清潔隊、社區、志工們早已準備好因應，但是仍然呼籲民眾體諒清潔人員的辛勞，垃圾盡量分類、集中，方便清潔人員清理。警方、公所仍嚴陣以待，因為大士爺祭還有今、明2天活動。
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