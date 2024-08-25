快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣民雄大士爺祭比過年熱鬧 人潮帶來一夜7噸垃圾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭帶來熱鬧人潮也留下驚人垃圾量。圖／翻攝臉書民雄大小事
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭帶來熱鬧人潮也留下驚人垃圾量。圖／翻攝臉書民雄大小事

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱鬧」，但也製造不少垃圾，形成小垃圾山，民雄鄉公所統計昨夜製造出超過7公噸垃圾，辛苦的清潔隊員，忙到今天凌晨2點多才休息。

民雄鄉大士爺祭與基隆中元祭典、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列農曆7月四大祭典，每年吸引全國各地10數萬遊客，重頭戲是明天26日深夜恭送大士爺「火化昇天」，為大士爺祭劃下圓滿句點。

昨天首日大士爺祭夜晚熱鬧夜市一登場吸引來自全台各地民眾，現場萬頭攢動擠得水洩不通，有網友形容「前胸貼後背」、「差點擠不出來」、「下火車整個像要去演唱會一樣」、「比過年還熱鬧」。

但湧入人潮也帶來驚人的垃圾量，有網友將堆成垃圾山照片放上社群媒體，引來熱議「壯觀」、「這座山我也有貢獻的說」、「很有秩序耶！都集中在一起」、「苦了清潔隊！」、「除了大量的垃圾還有滿滿的違停」。

據民雄鄉公所清潔隊統計，昨夜有7.2公噸垃圾量，另回收大約420公斤，因為還有例行收運垃圾，所以一直忙到清晨2點多才清理完畢。

民雄鄉鄉長林于玲說，今年大士爺祭適逢暑假湧入驚人人潮，雖然公所清潔隊、社區、志工們早已準備好因應，但是仍然呼籲民眾體諒清潔人員的辛勞，垃圾盡量分類、集中，方便清潔人員清理。警方、公所仍嚴陣以待，因為大士爺祭還有今、明2天活動。

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱鬧」圖／翻攝臉書路上觀察學院
嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱鬧」圖／翻攝臉書路上觀察學院
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「比過年還熱鬧」圖／翻攝臉書路上觀察學院
嘉義縣民雄鄉大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「比過年還熱鬧」圖／翻攝臉書路上觀察學院
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭帶來熱鬧人潮也留下驚人垃圾量。圖／翻攝臉書民雄大小事
嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺祭帶來熱鬧人潮也留下驚人垃圾量。圖／翻攝臉書民雄大小事
嘉義縣民雄鄉大士爺祭帶來熱鬧人潮。圖／翻攝臉書民雄大小事
嘉義縣民雄鄉大士爺祭帶來熱鬧人潮。圖／翻攝臉書民雄大小事

中元祭 嘉義 垃圾山 搶孤

延伸閱讀

彰縣清潔隊員被打罵 環保局9月發獎金買秘錄器防暴力

嘉義「民雄日式招待所文創園區」超適合1日遊！80年日式建築與和服體驗秒飛日本

嘉縣紙糊大士爺今凌晨開光祈福 民雄大士爺祭一連辦3天

嘉義民雄航太園區如期推進 200名工程師明年有望進駐

相關新聞

賴清德下令不談2026選舉 林俊憲、陳亭妃回應互別苗頭

民進黨近期因賴清德總統的「台南幫」官員、立委接連出事，賴總統今趕緊回防台南「本命區」，針對賴清德在中常會要求「不要在這個...

嘉縣民雄大士爺祭比過年熱鬧 人潮帶來一夜7噸垃圾

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱...

賴清德赴下大道良皇宮揭匾 走前臨時下車與民眾打招呼

賴清德總統今上午回到台南「本命區」，先後為首廟天壇及下大道良皇宮揭匾祈福，其中，良皇宮在2022年也曾獲前總統蔡英文贈匾...

影／賴清德台南贈匾說治水 明年編列5百多億對抗氣候變遷

總統賴清德今天到台南贈匾台灣首廟天壇，匾額寫著「澤被萬芳」，象徵玉皇上帝對人民的庇佑與恩澤。賴清德表示，他是代表人民來獻...

嘉市體育場1.4億優化 後年完工

嘉義市立體育場使用逾40年，市府向體育署爭取經費優化獲中央核定經費1億4500萬元，由中央補助1億元，市府自籌4500萬...

蔬菜漲多跌少 中秋烤肉傷荷包

凱米颱風重創中南部，災後1個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。