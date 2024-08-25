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2026台南將禁用保麗龍浮具 區漁會喊話：須有相等產品替代

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府預定2026年禁用保麗龍浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影
南市府預定2026年禁用保麗龍浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會議員提案修改南市淺海牡蠣養殖管理自治條例，納入全面禁用發泡塑膠浮具的限期條款，日前開公聽會，農業局表示，預定完成修法後於2026年禁用保麗龍。南市區漁會認為，若到時候沒有更好替代品研發出來，仍應有彈性處理方式，若浮具套袋等。社大認為，蚵產業應朝永續發展努力，全面禁用發泡材質浮具是必然道路，也是世界趨勢。

市議員穎艾達利、周奕齊在今年6月間定期會提案，為促進南市浮筏式牡蠣養殖朝向友善環境的永續利用，建請市府全面納管近海及河川的牡蠣浮棚養殖、另將經費補貼落實於非發泡塑膠的改良式浮具，並修改「台南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」納入全面禁用發泡塑膠浮具的限期條款，獲得議長邱莉莉共34名議員連署，並經會通過。

市府表示，目前已不補助發泡式浮具，僅補助 HDPE 硬式浮具，目前正辦理修法禁用保麗龍浮具，預定完成修法後於2026年施行，等2026年之後，預估漁民現有發泡浮具已到使用年限，使用比例將大幅下降，再研議辦理發泡浮具修法。

區漁會總幹事林鈺昕表示，蚵農目前都有不再購買保麗龍共識，市府雖推HDPE硬式浮具，但蚵農反映不佳，雖然此塑膠浮具較耐撞，但因是空心，只要破一小洞就會進水而失去浮力，不能再用，反比其他發泡材質浮具還難用，認為既然要維護海洋環境，應研發相對較耐用且效力高的浮具，若期限到了仍沒有適合替代品出來，應有彈性措施，如包覆式的EPP浮具。也建議邀請專家研發複合式材料等能兼具環保又耐用的蚵棚浮具，

林鈺昕禁用發泡塑膠材質浮具是全國性問題，因針對此議題邀請各縣市蚵產區相關單位及專家研討，研議有效的解決方法；台南已建立蚵品牌，接著是10月協助蚵農取得漁業權，未來是以有效管控、用品質取價為目標。

台南社大研究員晁瑞光、林政翰等人表示，禁用發泡塑膠已是世界趨勢，連大陸都禁止沿岸養蚵使用發泡塑膠材質浮具，而聯合國的「全球塑膠公約」也要在年底出爐，因此必須提早因應。蚵養殖具有減碳的環保功能，更有經濟價值，若能做好規畫，不用發泡塑膠材質浮具，減少海洋汙染是可發展的永續產業，目前農業局正進行浮棚式與延繩式的新材料養殖試驗，希望能設計耐用有好用的模組化設備，為蚵產業的永續發展做好準備。

台南 永續 牡蠣

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