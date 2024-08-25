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賴清德下令不談2026選舉 林俊憲、陳亭妃回應互別苗頭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
賴清德總統日前在民進黨中常會要求「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但台南黨內初選早已開打，且煙硝味濃厚，被點名可望成為下屆台南市長人選的立委林俊憲（前排右三）、陳亭妃（前排左二）今紛紛陪同賴清德參香，面對媒體詢問，雙方回應仍是互別苗頭。記者萬于甄／攝影
賴清德總統日前在民進黨中常會要求「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但台南黨內初選早已開打，且煙硝味濃厚，被點名可望成為下屆台南市長人選的立委林俊憲（前排右三）、陳亭妃（前排左二）今紛紛陪同賴清德參香，面對媒體詢問，雙方回應仍是互別苗頭。記者萬于甄／攝影

民進黨近期因賴清德總統的「台南幫」官員、立委接連出事，賴總統今趕緊回防台南「本命區」，針對賴清德在中常會要求「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但台南黨內初選早已開打，且煙硝味濃厚，被點名可望成為下屆台南市長人選的立委林俊憲、陳亭妃今紛紛陪同賴清德參香，面對媒體詢問，雙方回應仍是互別苗頭。

林俊憲認為，賴清德主席在中常會的「提醒」，是講全國各地（民進黨）的情況，民進黨現階段應優先處理黨內遇到的執政問題，至於2026縣市長選舉、黨內初選，應該要像「鴨子划水」低調處理；林俊憲更呼籲各委員要「潛水式」進行，別讓外界誤以為民進黨初選又開始，又要打下一場選舉。

陳亭妃則說，一切尊重賴清德主席，且賴主席已連續2次在中常會表明，自己更在臉書也發表聲明，希望現階段所有黨內同志「別再拿賴清德的看板對外宣傳」，賴清德也表明其態度，「不再談論2026的縣市長選舉」，畢竟時間還太早。

陳亭妃認為，賴清德此舉說明，針對市長局的部分他（指賴清德）就是不參與，也相信賴清德在這一場市長選舉中，會是公開、公共財的身分，而現階段不適宜談論任何市長選舉，有使用賴主席看板宣傳的更是呼之欲出，相信民眾會明白賴清德的態度，就是不談2026縣市長選舉。

賴清德

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