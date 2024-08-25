影／賴清德台南贈匾說治水 明年編列5百多億對抗氣候變遷

總統賴清德今天到台南贈匾台灣首廟天壇，匾額寫著「澤被萬芳」，象徵玉皇上帝對人民的庇佑與恩澤。賴清德表示，他是代表人民來獻匾，祈求玉皇上帝及各宮廟尊神，護佑萬民。賴也強調，氣候變遷愈來愈嚴重，僵持續治水，明年編列500多億，讓台灣更安全。

賴清德致詞時表示，這次回天公廟贈匾是來扣向神恩，以及鄉親長期來的支持，2024年總統、立委選舉，他在台南拿到最高得票率，6席立委也全上，這是玉皇大帝與諸神大顯神通來保佑，以及市民的支持。

來贈匾也是為台灣、台南祈福，賴清德說，2016年2月6日台南發生大地震，2018年同一天花蓮大地震，今年4月3日花蓮又大地震，日本也地震，另，與莫拉克颱風等級的凱米颱風上月底來襲，因此來天壇祈求神明保佑國泰民安，四時無災、八節有慶。

賴清德說，身為總統又是台南人，自己對台南一草一木，以及鄉親長期的支持有很深的感情，特別是天壇為台灣信仰中心，特別來獻匾。賴總統也開心說著，AMD已宣布研發中心要設在台南，這是市長黃偉哲與立委爭取的成果；另指群創廠房大家都在搶，原來是美光要投資，但發生搶親，由台積電搶走，要加碼投資先進封裝測試，台南未來發展將更好。

賴清德說，南科的爭取設置到今日發展是歷任市長努力成果，他任任爭取台積電店設5奈米、3奈米廠，立委郭國文和議員們爭取南科第3階段開闢，黃偉哲也爭取新進科技公司到台南投資，大家一棒接一棒，確保台南發展會一天比一天好。

賴總統說，多年前莫拉克颱風來襲時，台南有五萬多公頃土地淹水，這次同等級、雨量也約略相同的凱米颱風來襲，台南有700公頃淹水，顯見治水成績已有顯著功效，他說，陳水扁當總統時編8年8百億治水經費，前總統馬英九時是6年660億，蔡英文則是推動前瞻基礎建設，繼續治水，單是今年就有預算300多億，今年編列明年預算，將再增加1百多億，經費超過500億。賴說，氣候變遷愈來愈嚴重，人民生命財產安全最重要，因此必須持續治水，讓台灣更安全，也因應氣候變遷。

賴總統說自己是醫生，一直在思考當了總統還能再做什麼？因此，結合醫界及各界成立健康台灣推動委員會，衛福部今年編列300多億，加上其他部分將有6百多億投入，打造健康台灣。另，最近推動體育運動發展部，要推廣全民運動，並發展運動產業，以及協助選手在國際舞台上有更好的發揮，讓台灣愈來愈好並更健康，更得到國際支持。