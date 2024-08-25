嘉市增設11座簡易式候車亭 候車環境人性化免淋雨
嘉義市政府提升公共運輸服務品質，市府交通處陸續於經國新城、港坪運動公園等11處站位完成簡易式候車亭，提供候車時遮風避雨，設置公車到站時間顯示器減低候車焦慮，頗獲好評；交通處表示，持續盤點候車亭建置站位，評估建置可行性，帶給市民安全、舒適的候車空間。
市府交通處長許啟明表示，為了提供民眾舒適候車環境，候車亭設置需考量站位現地腹地條件，設置地點容易受限，市府因地制宜配合道路條件改良為簡易式候車亭型式，也可依現地人行道寬度調整設置方向，例如在人行道空間較小的站位設置反向式候車亭，在不影響人行通行空間淨寬的情況下，提供民眾遮風避雨之候車空間，此外候車亭設置公車到站顯示器看板，民眾可透過看板得知公車到站時間，降低民眾等候公車時的焦慮感，提升公車服務品質。
交通處表示，市府已於80處公車站位設置候車亭，未來將配合各地需求並盤點候車設施可再優化的站位，評估佈建候車亭、候車座椅等相關設施之可行性，提供市民及外地旅客安全、舒適的候車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言