快訊

MLB／繼續轟！大谷逆轉兩分砲 一棒助克蕭敗投轉勝投資格

1950年代美軍水上飛機計畫 為何失敗收場？

IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

嘉市增設11座簡易式候車亭 候車環境人性化免淋雨

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
提供更舒適候車環境，嘉義市政府再增設11座簡易式候車亭。圖／嘉義市政府提供
提供更舒適候車環境，嘉義市政府再增設11座簡易式候車亭。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府提升公共運輸服務品質，市府交通處陸續於經國新城、港坪運動公園等11處站位完成簡易式候車亭，提供候車時遮風避雨，設置公車到站時間顯示器減低候車焦慮，頗獲好評；交通處表示，持續盤點候車亭建置站位，評估建置可行性，帶給市民安全、舒適的候車空間。

市府交通處長許啟明表示，為了提供民眾舒適候車環境，候車亭設置需考量站位現地腹地條件，設置地點容易受限，市府因地制宜配合道路條件改良為簡易式候車亭型式，也可依現地人行道寬度調整設置方向，例如在人行道空間較小的站位設置反向式候車亭，在不影響人行通行空間淨寬的情況下，提供民眾遮風避雨之候車空間，此外候車亭設置公車到站顯示器看板，民眾可透過看板得知公車到站時間，降低民眾等候公車時的焦慮感，提升公車服務品質。

交通處表示，市府已於80處公車站位設置候車亭，未來將配合各地需求並盤點候車設施可再優化的站位，評估佈建候車亭、候車座椅等相關設施之可行性，提供市民及外地旅客安全、舒適的候車空間。

提供更舒適候車環境，嘉義市政府再增設11座簡易式候車亭。圖／嘉義市政府提供
提供更舒適候車環境，嘉義市政府再增設11座簡易式候車亭。圖／嘉義市政府提供

人行道 公車 嘉義

延伸閱讀

嘉市培育15名瑜珈種子師資 運用瑜珈緩解長輩肌少症

嘉市育人國小迎新生 無人機足球、魔術表演來開場

嘉市田徑場1億4500萬元優化 預計2026年完工

桃園龍潭設客運轉運站有譜 龍潭運動公園站年底前將成短期轉運站

相關新聞

台南防都登革拆「天溝」 269處年底拆完

時序入秋，南二都登革熱雖獲控制，但防治仍不敢輕忽，高雄市1號船渠遊艇碼頭浮箱體近日鋪上一層厚厚粗鹽，鋪後不久有人踩滑，遊...

嘉市體育場1.4億優化 後年完工

嘉義市立體育場使用逾40年，市府向體育署爭取經費優化獲中央核定經費1億4500萬元，由中央補助1億元，市府自籌4500萬...

蔬菜漲多跌少 中秋烤肉傷荷包

凱米颱風重創中南部，災後1個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格...

廣角鏡／嘉義民雄大士爺祭

2024「嘉義好神」民雄大士爺祭昨天清晨紙糊神尊開光後正式登場，大士爺廟為縣定古蹟、台灣大士爺祖廟，與基隆中元祭典、屏東...

復返西拉雅 蕭壠舊社出土文物與復刻成果巡迴展

「復返西拉雅」成果展於8月23日起以台南市佳里區圖書館作為巡迴展的第一站，利用微型展箱展示...

台南赤崁樓文昌閣重新展出 歷史流變下的新舊展現

赤崁樓文昌閣常設展正式開展，本次展覽以赤崁樓自十七世紀中葉「普羅民遮堡」初建成起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。