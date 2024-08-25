蔬菜漲多跌少 中秋烤肉傷荷包

凱米颱風重創中南部，災後1個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多跌少，連香菇也跟著漲，今年中秋烤肉恐要傷荷包；台南市多區也受災嚴重，農民申請災害補助需求殷切，受災農民需申請地籍謄本作為合法使用土地證明文件，台南市地政局統計，短短一周申請的謄本達8805張以上，掀起「換狀潮」。

雲林縣洪姓菜販表示，颱風過後因災損嚴重，菜價持續上漲，日前才略回穩，近日開始有民眾烤肉，常見烤肉用的蔬菜需求增加，但市場供應不及，像玉米、玉米筍量都很少，非葉菜類蔬果復耕也需時間，中秋前恐怕只會漲不會跌。

西螺果菜市場董事長蔡德福說，近日每天交易量約600噸，烤肉常用的蔬果仍青黃不接，瓜果類生長時間較長，中秋節後才會穩定供應，葉菜類價格中秋後應可回穩。

另台南市近年積極辦理地籍圖重測作業，重測後提供免費換發權狀服務，災後換發權狀業務激增，地政局長陳淑美表示，麻豆地政這次申請災損用謄本件數占同期總件數8成，不少先前重測未換狀的民眾，也在這段期間申請換發新權狀。

地政局說，地籍圖重測後，會擇期提供假日換狀服務，也提供網路Google表單預約、傳真預約，申請人可攜帶換狀應備文件至事務所直接領件。