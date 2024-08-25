嘉市體育場1.4億優化 後年完工

嘉義市立體育場使用逾40年，市府向體育署爭取經費優化獲中央核定經費1億4500萬元，由中央補助1億元，市府自籌4500萬元，預計2026年完工。不過民代認為，市立體育場在市長黃敏惠任內已整修3次，且設備老舊不符現代需求，應爭取全新體育場，一勞永逸。

市議員傅大偉在今年5月市議會質詢時說，重建於1982年的市立體育場，10多年來花許多經費整修，因為是超過40年的老舊體育場，許多設備不符合現代需求，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。

市長黃敏惠表示，嘉義市田徑場是嘉義市民休閒、運動的重要場域，400公尺標準跑道提供民眾在各個時間使用，全年無休。同時也是全市或全國運動賽事及重要慶典活動的舉辦場地。日前獲得教育部體育署的支持，給予經費挹注，得以讓優化工程順利開展，同時也是嘉義市十大旗艦計畫的實踐。

市府教育處長郭添財表示，這次優化工程規畫辦理外觀裝修、階梯看台區整修、室內空間裝修、PU跑道整修、中央草坪區整修、座椅更新工程、性別友善及無障礙廁所整修、照明機電及LED電子顯示螢幕等。

教育處表示，體育署今年5月31日實地勘查後，市府依據複審意見修正計畫，並獲體育署核定計畫，預計今年底完成勞務招標，明年2月工程招標，2026年7月完工。