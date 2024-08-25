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台南防都登革拆「天溝」 269處年底拆完

聯合報／ 記者王勇超郭韋綺吳淑玲／連線報導
天溝易成為登革熱防疫死角，台南市政府8月起帶頭從公家機關先拆，預計拆除269處。圖／台南市衛生局提供
天溝易成為登革熱防疫死角，台南市政府8月起帶頭從公家機關先拆，預計拆除269處。圖／台南市衛生局提供

時序入秋，南二都登革熱雖獲控制，但防治仍不敢輕忽，高雄市1號船渠遊艇碼頭浮箱體近日鋪上一層厚厚粗鹽，鋪後不久有人踩滑，遊艇愛好者批碼頭撒鹽太荒謬，質疑「是否民俗月要驅邪」？海洋局說是擔心浮箱體下雨積水孳生孑孓，引發登革熱，才會鋪上粗鹽防治；台南市則為防疫由公部門帶頭拆天溝，全市盤點269處、總長度1萬365公尺，預計年底拆完。

一名遊艇船主表示，高雄1號船渠遊艇碼頭重新啟用1個多月，常有人在浮箱體上被靜電電到，向海洋局投訴，前天有廠商把浮動碼頭鋪滿白色粗鹽，工作人員指是「防止靜電」，但簡直荒謬，直至有人踩到粗鹽不慎跌倒，才又將粗鹽洗掉。

海洋局說明，1號船渠遊艇碼頭廠商前天接獲衛生局通知「應加強病媒蚊防治措施」，廠商就自行在浮箱體上鋪滿鹽巴，共用約10公斤粗鹽防治登革熱，與靜電無關連；衛生局說，高雄市近期無本土登革熱新增病例，但8月14日至18日調查高雄15處港埠，有4處查獲陽性孳生源。

高雄市登革熱本土確診137例，境外19例，元月初曾達86例本土案例，在一路控制下5月、7月及8月都控制在本土0例。

台南市今年力守至今無本土案例，境外移入14例，市府團隊不敢輕忽。去年稽查時因發現許多社區天溝積水孳生病媒蚊幼蟲，獲中央補助約700萬元執行拆除，台南市長黃偉哲宣示從公部門帶頭拆除，以後公家建築不得設計天溝，民間新建築也勸導不要設計天溝，以免造成公共衛生困擾。

市府表示，「天溝」即屋簷排水槽，下大雨時雨水可順著集水槽流向排水管，台南透天厝多，斜屋頂房宅多會設計天溝；衛生局長李翠鳳說，有民眾住家天溝老舊有意拆除，明年會再向中央爭取經費，但呼籲大家定期檢查天溝，若無法疏通就一定要拆除，否則孳生病媒蚊也會受罰。

病媒蚊 登革熱 碼頭 衛生局 透天厝 遊艇 黃偉哲

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