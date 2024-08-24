嘉市培育15名瑜珈種子師資 運用瑜珈緩解長輩肌少症

嘉義市為提升一線長照據點人員照顧服務技巧，與崇仁醫專合作培訓首屆15名樂齡瑜珈種子師資，協助學員完訓後實際運用瑜珈，帶領據點長輩強化肌力緩解「肌少症」。

嘉義市首屆「樂齡瑜珈種子師資培育計畫」，今天於崇仁醫專嘉義校區舉辦「樂齡瑜珈體驗工作坊」，由老人服務事業管理科老師楊筱慧博士擔任講師，為15名學員授課，課程針對長輩常見身體狀況、運用瑜珈原則及設計要點、各種部位肌肉訓練動作、特殊族群瑜珈體驗等實作演練。

「樂齡瑜珈種子師資培育工作坊」，集結長照一線人員參與樂齡瑜伽體驗，包含學習課程經營和編排，並藉由做瑜珈時自己本身體重的負重，有助核心、手臂、腿部、背部等部位增加肌力與肌肉彈性，使身體面對日常活動更協調靈敏，因為訓練大小肌肉同時，可培養出更紮實的肌耐力，2023年哈佛學者統合分析結果也顯示，65歲以上長輩練習瑜珈，對其行走速度、下肢肌力與平衡皆有助益。

衛生局表示，「肌少症」指漸進性「肌肉質量減少」及「肌力下降」，2019年相關研究指出，65歲以上台灣社區長輩肌少症盛行率為6.8%，相當於近30萬人患有肌少症，且8成患者不清楚自己患有肌少症，其中80歲以上男性患者更是高達30%，這是長輩失能原因之一，為了預防跌倒、骨折、住院時間長等風險影響生活品質，甚至進而導致死亡，即需關注「肌少症」，並結合補充足夠蛋白質、增進肌力運動，促進肌肉生長。

長照中心主任廖育瑋表示，期待透過樂齡瑜珈種子師資培育，除了多元一線人員照顧服務技能，也幫助鄰近社區長輩學習具精緻度且有效的運動指導，全面提升身體機能，嘉惠嘉義市長者健康生活。