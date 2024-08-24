台南赤崁樓文昌閣重新展出 歷史流變下的新舊展現

赤崁樓文昌閣常設展正式開展，本次展覽以赤崁樓自十七世紀中葉「普羅民遮堡」初建成起，近三百年間的歷史流變與建物更迭為主題，期望在文昌閣修復完成後，以嶄新的面貌將赤崁樓與台南的歷史再次呈現。

台南市文化局表示，文昌閣時隔多年重新更展，委請台大歷史系陳冠妃助理教授策劃，除了能與修復完成的建築外觀共同呈現文昌閣的亮麗風采，更是要將新的歷史研究成果透過展覽的方式，深入淺出地帶給觀眾對台南歷史的新認識。文昌閣新常設展的一大焦點，即依據成大建築系黃恩宇副教授依據近年研究成果製作全新的普羅民遮堡1/50建築模型，與過去依據台灣總督府栗山俊一研究的普羅民遮堡模型共同陳列於一樓大廳中央，兩座新舊模型並列呈現，展現不同時代背景下對普羅民遮堡調查研究的不同成果，讓民眾能更直觀地感受到歷史流變。

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