復返西拉雅 蕭壠舊社出土文物與復刻成果巡迴展

「復返西拉雅」成果展於8月23日起以台南市佳里區圖書館作為巡迴展的第一站，利用微型展箱展示讓更多民眾了解考古發掘及創新復刻設計的成果，希望藉此擴大推廣效益。

台南市文化局表示，自2021年起，台南市文化資產管理處與國立成功大學考古學研究所、西拉雅族人共同協作，展開一系列「西拉雅族原住民考古行動」。而2023年至今，延續前期成果，除了擴大蕭壠舊社域考古發掘，更以西拉雅祖先文化遺產的考古出土文物為藍本，結合國立成功大學工業設計系跨領域專業，復刻和設計西拉雅族傳統文物，嘗試共同設計出讓西拉雅族人能夠感到認同的服飾配件。藉由辦理公眾考古教育活動、工作坊、影片紀錄及微型展箱巡迴展等，讓更多人共同參與，深入認識西拉雅族文化。

台南市文化局補充，此次巡迴展展箱主題分別為「復返之路—走向祖靈之地」、「火塘餐桌—西拉雅飲食生活」、「流行美學—西拉雅日常物語」及「我是西拉雅Siraya！—文物復刻設計」。展期至10月20日止，陸續巡迴於台南市佳里區圖書館、隆田文化資產教育園區及台南政大書城，並於10月5日在政大書城再辦理一場分享會。

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