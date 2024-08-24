首屆酪梨評鑑頒獎...冠軍盼政府助銷 嘉縣竹崎農會農特展吸人潮

全台酪梨栽種面積逾2000公頃，為提升酪梨品質並強化消費者對優質酪梨的認識，嘉義農業試驗分所首次舉辦雲嘉南地區酪梨評鑑，今天於竹崎鄉親水公園舉行頒獎，竹崎鄉農會並舉辦農產品展售活動，吸引假日觀光人潮。獲酪梨評鑑冠軍的農民林秋養說，希望政府能給予銷售協助。

農試所嘉義分所長方怡丹表示，酪梨在日據時期就已引進台灣，主要栽培區在雲林、嘉義、台南，全台酪梨栽培面積已達2062公頃，雲嘉南地區面積達6成，酪梨營養豐富，也是不少人健康取向的水果，因近年來酪梨品種多、農民栽種技術提升，舉辦首屆雲嘉南區評鑑比賽，促進技術交流也更著重於消費市場，7至9月是酪梨盛產期，鼓勵農民在這階段最好品質的酪梨拿來參賽，今年有35組參賽，評選1名冠軍、2名亞軍、3名季軍及6名優等獎。評鑑除外觀、品質外，最重視其口感，尤其要吃起來像冰淇淋。獲獎農民都有產銷履歷驗證，透過這樣的評鑑讓農友交流，讓酪梨從田間到餐桌都是一樣優質。

獲評鑑冠軍的69歲林秋養來自雲林，他說，種酪梨近7年，面積3甲多，首次有酪梨評鑑，沒有前例可循，只能依照平常賣給客戶的品質挑選參賽，能獲獎很高興也很意外；在友善環境下種出來的酪梨才能讓大家安心，讓大家安心的酪梨才能邁向得獎之路。希望未來政府能幫助農民銷售。