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嘉縣紙糊大士爺今凌晨開光祈福 民雄大士爺祭一連辦3天

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣民雄大士爺祭祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺祭祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供

2024「嘉義好神」民雄大士爺祭今天清晨由紙糊神尊開光後展開一連3天的活動，副縣長劉培東、立委陳冠廷、鄉長林于玲及大士爺廟董事長周漳炎率董監事與地方各界祈福團拜，祈求觀音大士和諸聖神佛保佑嘉義縣合境平安。恭送大士爺「火化昇天」將於26日深夜舉辦，為大士爺祭畫下圓滿句點。

民雄大士爺祭今起一連舉行3天，清晨大士爺紙糊神尊開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。6點30分，眾人循古禮舉行恭祝大士爺聖誕團拜儀式，過程肅穆隆重。

相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超度孤魂，並於農曆7月21至23日連續3天舉辦祭禮。

觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連續3天的祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品火化昇天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，是罕見的宗教文化特色，也是民雄鄉地方最珍貴的祭典。

大士爺廟為縣定古蹟、台灣大士爺廟的原始祖廟，「民雄大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列農曆7月四大祭典，歷史源遠流長。

地方相傳大士爺祭期間都會下雨，每年吸引全國各地10數萬遊客，攤販林立最不缺的就是賣雨傘攤位，形成當地特殊市集。

縣府今年透過創意、科技元素，擴大參與並傳承文化，舉辦「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「辦桌文化體驗活動」、及「數位5G互動體驗」等活動，讓參與盛會民眾帶回滿滿神恩與感動。

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭，每年吸引全國各地10數萬遊客。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭，每年吸引全國各地10數萬遊客。圖／嘉義縣政府提供
大士爺紙糊神尊開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。圖／嘉義縣政府提供
大士爺紙糊神尊開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺祭祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺祭祈福團拜。圖／嘉義縣政府提供
重頭戲恭送大士爺「火化昇天」將於26日深夜登場，為大士爺祭劃下圓滿句點。圖／嘉義縣政府提供
重頭戲恭送大士爺「火化昇天」將於26日深夜登場，為大士爺祭劃下圓滿句點。圖／嘉義縣政府提供

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