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嘉市田徑場1億4500萬元優化 預計2026年完工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市田徑場全年無休，也是全市或全國運動賽事及重要慶典活動的舉辦場地。圖／嘉義市政府提供
嘉義市田徑場全年無休，也是全市或全國運動賽事及重要慶典活動的舉辦場地。圖／嘉義市政府提供

已超過40年歷史的嘉義市立體育場老舊，今年市府向體育署爭取經費補助優化田徑場等；日前獲中央核定經費1億4500萬元，由中央補助1億元，市府自籌4500萬元，田徑場優化工程預計2026年完工。

市長黃敏惠表示，嘉義市田徑場是嘉義市民休閒、運動之重要場域，場內400公尺標準跑道提供民眾在各個時間使用，全年無休。同時也是全市或全國運動賽事及重要慶典活動的舉辦場地。日前獲得教育部體育署的支持，給予經費挹注，得以讓優化工程順利開展，同時也是嘉義市十大旗艦計畫的實踐。

市府教育處長郭添財表示，本次的優化工程將規劃辦理外觀裝修、階梯看臺區整修、室內空間裝修、PU跑道整修、中央草坪區整修、座椅更新工程、性別友善及無障礙廁所整修、照明機電及LED電子顯示螢幕等整修項目。

教育處表示，今年5月31日體育署現場實地勘查後，市府依據複審意見修正計畫，並獲體育署核定計畫，預計在今年底完成勞務招標，明年2月工程招標，2026年7月完工。

市府於2019年320萬元進行市立體育場油漆工程、2020年看台屋頂更新370萬元、2021年司令台耐震補強700萬元；今年在市長黃敏惠指示下，積極向中央爭取補助款，一口氣申請獲億元經費補助。

市議員傅大偉在今年5月市議會質詢時說，重建於1982年的市立體育場，歷史已逾40年，市長黃敏惠任內已做3次整修，10多年來花了許多經費在整理，因為是超過40年的老舊體育場，許多設備已經不符合現代需求，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。

嘉義市田徑場優化工程獲核定1億4500萬元，預計2026年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市田徑場優化工程獲核定1億4500萬元，預計2026年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市田徑場優化工程獲核定1億4500萬元，預計2026年完工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市田徑場優化工程獲核定1億4500萬元，預計2026年完工。圖／嘉義市政府提供

嘉義 體育 黃敏惠

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