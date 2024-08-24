南市圖推「劍獅出巡」親子劇 邀大家來台南訪劍獅故鄉

台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，以安平傳統「守護」精神的「劍獅」為代表元素，在永康新總館哇劇場推出「劍獅出巡」兒童劇。今天上午演出前市長黃偉哲與信誼基金會董事長張杏如、原著作者劉如桂與演員們會面，感謝他們帶來精采戲劇，讓更多人認識劍獅故鄉安平。

黃偉哲說，今年適逢「台南400」、劍獅出巡兒童劇來到劍獅的故鄉台南演出，別具意義。融合童趣與歡樂，不拘泥靜態演藝的互動形式、充滿童趣與驚喜的兒童劇將讓大朋友、小朋友感受原創故事的美好。歡迎家長帶小朋友一起來與劍獅見面，也更了解台南的歷史文化。

文化局表示，去年10月開辦「邂逅台南的400種印象-台南400好書推薦」活動，徵得3130件作品，最終選出400本，「劍獅出巡」是其中經典繪本，可見深得市民喜愛。市圖與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，運用安平傳統「守護」精神的「劍獅」為代表元素，23日至25日在永康新總館哇劇場共演出五場親子劇，以安平小鎮為背景，安平民宅常見的守護神「劍獅」為主角，劇中融合童趣與歡樂，講述一段安平尋劍之旅，匯集新舊卡司又充滿童趣與驚喜的經典兒童劇。