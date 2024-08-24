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農損救助申請意外引「換狀潮」 南市核發謄本逾8800張

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
凱米颱風農損救助申請意外衍生換權狀人潮，麻豆地政提醒重測要記得更換權狀，資料正確才有保障。圖／台南市地政局提供
凱米颱風農損救助申請意外衍生換權狀人潮，麻豆地政提醒重測要記得更換權狀，資料正確才有保障。圖／台南市地政局提供

7月凱米颱風來襲，造成台南市多區農業損失災情嚴重，農民申請災害補助需求殷切，受災農民需申請地籍謄本作為合法使用土地證明文件時，如檢附相關文件或切結受災證明用，予以免收謄本費用，台南市地政局統計，7月29日至8月5日公告申請補助期間，白河、鹽水及麻豆等災情較嚴重地區，核發申請災損補助用謄本達8805張以上。

麻豆地政所申請災損用謄本件數佔同期總件數近達8成，發出張數計2274張，促成了部分先前重測未換狀的民眾也於這段期間來申請換發新權狀。 主任鄭炳源表示，颱風農損救助申請，要求檢附權狀或謄本，是為了核對農民申請資格及不動產資料正確性，此間接造成麻豆地政於農損救助申請期間謄本及換狀申請量攀升，呼籲平時就要維持地籍資料正確性。

地政局長陳淑美表示，台南市近年積極辦理地籍圖重測作業，以完善地籍整理工作，於重測後皆提供免費換發權狀服務。未換狀前，原有權狀仍為有效。但權狀上的地段、地號、建號、面積需即時更新，才能提升資料的正確性，便利後續使用，建議所有權人盡早申請換發重測後權狀。

地政局說明，重測換狀申請，平日皆可至台南市任一地政事務所臨櫃辦理，居住於外縣市之民眾，也可至全台任一地政事務所使用跨域代收代寄服務。以麻豆地政事務所為例，113年度麻豆地政自行及委外辦理大內區及官田區地籍圖重測總計5275筆，重測公告確認後，麻豆地政也會擇期提供假日換狀服務，若屆時無法到場，也提供「網路Google表單預約」、「傳真預約」申請服務，預先提出申請後，再由申請人攜帶換狀應備文件至事務所直接領件。

凱米颱風 台南 農民

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