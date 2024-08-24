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影／「天溝」成防疫死角 台南市公部門帶頭拆269處逾1萬公尺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市登革熱防治，「天溝」易阻塞積水孳生病媒蚊，成為防治的死角。圖／台南市政府提供
台南市登革熱防治，「天溝」易阻塞積水孳生病媒蚊，成為防治的死角。圖／台南市政府提供

台南市去年登革熱疫情嚴峻，稽查發現許多社區天溝積水孳生病媒蚊幼蟲情況嚴重，中央原本要求全面拆除「天溝」，台南市長黃偉哲表示，公部門帶頭先拆，全市盤點共有269處、總長度1萬0365公尺，8月開拆，預計年底拆完；民間部分有意拆除者，明年再向中央爭取經費拆除，新建築則勸導不要再施作天溝。

市府表示，「天溝」是屋簷排水槽，台語叫「水槽」，作用是在下大雨時，雨水可以順著集水槽流向排水管，並直接導向排水溝或是儲水桶，可避免雨勢過大時造成地面積水，也可將雨水收集再利用，因台南透天厝多，只要是斜屋頂多會設計「天溝」，前院、後院或是加蓋的屋頂都會有。

台南市登革熱去年疫情嚴峻，稽查時發現社區天溝因缺乏定期清淤及維護，導致積水成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，中央原本希望能夠全面拆除，補助台南市政府約700萬元，經費8月已到位，衛生局說，考慮優先順序，今年先把公部門做完 ，全市共盤點269處、總長度1萬0365公尺，8月開拆目標希望年底前完成拆除。

黃偉哲說，先從公部門帶頭拆除，以後新的建築不管是民間或私人，都盡量勸導不要設計天溝，不要造成公共衛生的困擾，極端氣候強降雨情況會越來越明顯，奉勸民眾新的建築不要設計天溝，舊的建築能夠拆除就拆除。

衛生局長李翠鳳指出，有民眾表示住家天溝老舊有意拆除，民間部分明年再向中央爭取經費；但呼籲民眾一要定期檢查天溝有無阻塞，若有阻塞無法疏通就一定要拆除，避免自己困擾。

因天溝屬於建物一部分，市府呼籲建物所有權人、使用人及管理人務必善盡管理責任，避免天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞等情況導致積水；目前也發給31區公所給防疫社區及志工使用天溝探測棒，重點巡查社區民宅天溝積水情況，衛生局指出，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，依傳染病防治法可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台南市登革熱防治，「天溝」易阻塞積水孳生病媒蚊，成為防治的死角。圖／台南市政府提供
台南市登革熱防治，「天溝」易阻塞積水孳生病媒蚊，成為防治的死角。圖／台南市政府提供
台南市從公家機關的天溝先拆除。圖／台南市政府提供
台南市從公家機關的天溝先拆除。圖／台南市政府提供

台南 登革熱 衛生局 黃偉哲

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