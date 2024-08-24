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七股鹽山風箏嘉年華明登場 多款大型動物風箏空中展演

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
七股鹽山風箏展演秀，有多款超過1.5米的大型動物造型風箏。圖／台鹽提供
七股鹽山風箏展演秀，有多款超過1.5米的大型動物造型風箏。圖／台鹽提供

原訂18日在台南七股鹽山舉行的「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」因風雨延到明天登場。主辦單位台鹽表示，現場展出超過15米長的狗、老虎、獅子、猩猩等多款Q版大小型動物風箏，更有兩層樓高的台鹽造型風箏在空中飛舞，歡迎大家來七股鹽山觀賞。下午兩點還有「打卡送鹹冰棒」。

台鹽表示，七股鹽山還有天日曬鹽、「好管鹹事的日子」特展、龍骨水車體驗等動態活動，遊客可穿上斗笠、花袖套，化身一日鹽工，體驗曬滷水成鹽、採鹽、收鹽，感受往昔鹽工辛勞。靜態展區則有碘鹽知識展，讓民眾了解食用鹽健康常識，及展出17座大小型鹽雕藝術作品，旅客可在動靜皆宜的活動中，探索奧妙的鹽世界。

迎接中秋節，現場還推出烤肉必備「鮮選我塩麴」產品試吃活動。還有膠原蛋白雪花鹽霜淇淋、鹽滷豆花、鹽滷咖啡、鹹冰棒等多款消暑聖品。

七股鹽山風箏展演秀，有多款超過1.5米的大型動物造型風箏。圖／台鹽提供
七股鹽山風箏展演秀，有多款超過1.5米的大型動物造型風箏。圖／台鹽提供

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