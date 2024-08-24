鄉親鄉情／木作職人 李淑玲說木頭故事

阿里山腳下的嘉市木業興盛，有「木都」稱譽，木作工作室「森林走走吧企業社」負責人李淑玲，曾任有機商店店長、KANO故事館長，師承81歲國寶級袖珍建築模型工藝師陳振龍，傳承職人精神，靈巧手藝完成袖珍建築模型，製作生活木製品及玩具，榮獲新女力創業獎，她說「我在木都用木屋說木頭的故事！」

陳振龍去年封刀前帶李淑玲等學員在工作室，製作完成嘉義市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館檜木建築袖珍模型，是他傳授技藝最後一次，李淑玲接棒傳承發揚木工藝。

李淑玲是台北嫁到嘉義媳婦，媽媽是阿里山姑娘，常講述阿里山故事，長大嫁到媽媽故鄉，養育孩子長大，曾任有機商店店長、KANO故事館長及文化局志工，被多人生命奮鬥故事感動，讓她開啟人生不同視野，蛻變成城市故事化妝師，2020年參加女性社會企業培力課程受啟發，機緣巧合遇見「森林走走吧」木作工作室，愛上它的故事。

她得知業者將結束手作木工坊，毫不猶豫承接經營，為孩子設計安全無毒玩具，傳承實木手作設計技能，與夥伴共同成長，「森林走走吧」名稱由來，因工作室在林森東路998號，將「林森」翻轉成森林，多元手作創意，「998號」取其音「走走吧」。

「婦出江湖走走吧十1！」李淑玲說，女性唯有自覺才能讓自己起來，走出去幫助別人，成為生命主人，去年她以「廢木變黃金高齡就業轉職運營計畫」，參加婦女權益促進協會舉辦新女力創業加速器全國計劃書競賽，全國近60個團隊競爭，她以優異成績入選獲20萬元最高補助金。