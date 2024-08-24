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台南保母控訴低薪不如移工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市70名保母昨天到市議會陳情，控訴準公共化政策讓到宅保母淪為低薪血汗職場，待遇不如外籍移工。記者吳淑玲／攝影
台南市70名保母昨天到市議會陳情，控訴準公共化政策讓到宅保母淪為低薪血汗職場，待遇不如外籍移工。記者吳淑玲／攝影

台南市到宅日間托育收費標準遭批不如基本工資，市議會昨天舉行準公共政策下的血汗職場記者會，70名保母控訴社會局是「最大詐騙集團」，1月鼓勵簽準公共化合約，3日突然用簡訊通知收費上限，且在宅托育收費上限10年未調漲，平均時薪不如移工。社會局指收費標準依以家庭平均可支配所得及物價指數訂定，因台南家戶所得六都最少，因此計算出的金額都會是最低，會向中央反映。

跨黨派議員盧崑福、蔡宗豪、杜素吟、穎艾達利、蔡麗青、林燕祝、許至椿、林冠維等到場聲援，台南托育人員關懷協會等70名保母控訴，社會局1月鼓勵保母簽準公共化合約，但3日突然用簡訊通知收費上限2萬4千元，另在宅托育上限1萬5千元，已10年沒有調漲。

協會指出，市府明訂到府托育人員日間托育（周一至周五每日10小時），費用上限2萬4000元，換算時薪109元，比勞基法最低薪資每月2萬7470元，每小時183元還低；在宅托育費用1萬5000元，換算每小時更只有68元，不如外籍移工，不合理工資與規定，造成很多人不願意投入保母行業。

盧崑福說，造成到宅保母收費上限低於現況，不該用家戶平均所得，應用中階收入所得計算，才符合現況，要求調升到3萬5千至4萬6千元；並要求居托委員會至少要增加2名保母協會代表。

社會局長盧禹璁說，將在1個月內召開臨時居托委員會，請委員重新考量費用調整，包括上限、結構等，托育費及副食品費用都可調高，會將保母和議員意見納入考慮，聽完保母心聲心情很沈重，依照中央公式計算，家戶平均所得最高台北市144.8萬元，台南97.1萬元，相差近50萬元，結構性因素不解決，台南收入都會是六都最低，希望中央有加成計算。

保母 台南 托育

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