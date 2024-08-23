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日本水戶市長拜會黃偉哲 年底率市民團與台南市締盟
日本茨城縣水戶市長高橋靖與議長大津亮一等一行今天拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩一同與會出席歡迎貴賓。高橋靖今年一月來訪後，今再次造訪黃偉哲討論雙方交流及締盟細節，水戶市與台南市預計於今年底完成締盟。
黃偉哲表示，感謝袴塚孝雄議員的牽線，很高興今年5月開始水戶市及鄰近的4個市町等89間學校採購台南鳳梨作為營養午餐使用，都證明了兩市之間的好交情。
黃偉哲說，台南與水戶因飛虎將軍廟串起深厚的友誼，相信透過年底的締盟能讓兩市的友誼更加深厚，目前台南也推動的學生修學旅行計畫，希望讓兩市的學子透過互訪形式的修學旅行，能更加認識與了解彼此，以更多的交流互動讓此份友誼向下扎根到下一個世代。
高橋靖表示，水戶市為了年底的締盟規畫市民團前來台南見證，募集名額不到一天就額滿，可見水戶市民對台南的好感和支持。
高橋說，接續之前的躲避球交流活動，體育方面希望能擴大到國高中生的棒球交流、觀光方面也正在推動讓包機航線擴大至固定航班，讓更多的水戶市民能夠來到台南觀光認識台南。
水戶市位於日本茨城縣中部，人口約26萬人，為茨城縣廳所在地。水戶市為水戶德川家的發源地，以水戶黃門而聞名。擁有以賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。水戶市因其為飛虎將軍廟祭祀主神「杉浦茂峰(Sugiura Shigemine)」的故鄉而開啟與台南的交流。
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