六都唯一沒有！南市爭設國際標準泳池 選址確定將落腳安平

台南市缺乏符合國際競賽標準的游泳池，承辦全國賽事還要借用他縣市場地，跨黨派議員批「情何以堪？」共同發起爭取1座國際標準游泳池，台南市體育局今天表示，從7處用地評估後擬以「安平區公13(附)公園用地」為優先選址，將辦理先期規劃作業及都市計畫變更等計畫取得用地許可，估算興建經費需15億以上，後續將向中央爭取。

體育局表示，由於國際標準泳池所需土地面積及經費十分可觀，台南市府盤點幾處適合用地後，與台南市體育總會及泳界人士研商國際泳池設置要點後，初步擇定安平區公13(附)公園用地面積約2.52公頃，且位於華平路上，考量其區位交通便利，面積大小適當，且為市有地，不需額外土地取得費用，故優先以此區域來規劃設置國際泳池，選址地點也已經與游泳委員會取得共識。

去年全運會游泳項目，台南市獲得3銀4銅，是近30年來最好的成績，不過基層卻苦無國際標準泳池。台南也是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，去年全運會、明年的全中運都由台南主辦，卻都得跟外縣市借用，跨黨派議員偕同體育界人士，積極爭取設置符合競賽規範的場地。