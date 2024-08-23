快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市本土登革熱力守「嘉玲」 防疫第一名里長：不怕被罵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲頒給登革熱防疫績優團體，監測區第一名永康區尚頂里長周三貴。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒給登革熱防疫績優團體，監測區第一名永康區尚頂里長周三貴。記者吳淑玲／攝影

台南市今年目前為止，尚無本土病例，境外移入累計14例，皆由東南亞入境，台南市長黃偉哲今天頒發防疫績優社區及志工時指出，東南亞及中南美洲登革熱疫情確診個案比往年多，國人出國旅遊往來頻繁，加上今年雨水特別多，登革熱疫情是很嚴峻的，至今力守未有本土登革熱案例發生，有賴熱心防疫志工協助巡檢社區積水容器，遏止病媒蚊滋生，與市府攜手共同防治登革熱。

監測區第一名是永康區尚頂里，里長周三貴每天騎機車巡視發現積水，就通知志工孳清，他說，以前還會到樓上巡視，要不怕被罵，曾被住戶放話「下次里長不選給你」，周三貴回答，「里長選不選我是你自己的事，但蚊子不要叮到隔壁」，經過去年嚴峻疫情，今年里民態度差很多，不用提醒大多會主動倒掉積水；尚頂里位在和北區、安南區交界，幅員達180多公頃，且流動人口比例高，更增加控管難度。

東區區長黃炳元表示，東區衛國里長陳積慶對登革熱防治工作也非常重視，平時與志工積極進行防疫工作，透過家戶清理孳生源、空屋空地查報、排除地下室積水等防治措施，有效杜絕登革熱的傳播。

黃偉哲表示，今年防治登革熱也有新作為，包括不再用熱式煙霧機噴藥，改用壓罐式噴藥，還有定點醫師通報，今年就主動通報多例境外移入個案，可降低透過蚊子再叮咬給其他人，避免造成本土疫情的爆發。

黃偉哲呼籲市民，登革熱是社區傳染病，有效防治的不二法門就是全民共同落實「巡、倒、清、刷」，每周巡檢社區及家戶內外有無積水容器，有使用的容器需隨時清刷，未使用容器則回收或交由環保局清潔隊協助處理，方能阻絕登革熱。

市府衛生局長李翠鳳表示，台南市各區里共成立414隊防疫志工隊，截至6月共動員1萬3180人次及清除9萬1702個積水容器，為表彰各區里防疫志工隊的辛勞奉獻，訂定登革熱防疫動員獎勵計畫，透過平時社區防疫志工隊動員次數、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與等項目，評選出15隊防疫績優團體，於今日接受表揚。

台南市衛生局今天頒發上半年登革熱防疫績優團體，監測區第一名是永康區尚頂里。記者吳淑玲／攝影
台南市衛生局今天頒發上半年登革熱防疫績優團體，監測區第一名是永康區尚頂里。記者吳淑玲／攝影

疫情 登革熱

延伸閱讀

日本水戶市長台南拜會黃偉哲 兩市年底締盟

全台最老牌曾文水庫馬拉松開始報名 今年可欣賞滿水位美景

南市準公托到宅保母收費「不如基本工資」 黃偉哲允檢討

AMD研發中心落腳台南非偶然 黃偉哲揭「這兩事」是關鍵

相關新聞

六都唯一沒有！南市爭設國際標準泳池 選址確定將落腳安平

台南市缺乏符合國際競賽標準的游泳池，承辦全國賽事還要借用他縣市場地，跨黨派議員批「情何以堪？」共同發起爭取1座國際標準游...

南市本土登革熱力守「嘉玲」 防疫第一名里長：不怕被罵

台南市今年目前為止，尚無本土病例，境外移入累計14例，皆由東南亞入境，台南市長黃偉哲今天頒發防疫績優社區及志工時指出，東...

擴大開放機車行駛內側道 南市10區36條路24日凌晨上路

台南市10處行政區(原6區加永康、仁德、歸仁與關廟)屬於單向2車道路型共36條路段，明天起全面開放機車行駛內側車道及不強...

安南就醬玩！集結12位網紅、99處景點美食旅遊攻略手冊

台南市安南區公所今天在國立台灣歷史博物館舉行「安南就醬玩‧旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點...

日本水戶市長台南拜會黃偉哲 兩市年底締盟

日本茨城縣水戶市長高橋靖今天拜會台南市長黃偉哲，這也是高橋靖今年二度造訪台南，兩市預定今年底締盟為友誼市

雲林多條河川淤積嚴重 民眾淹怕...盼水利署盡快改善

凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施損壞、河道淤積嚴重，且近日午後常有豪大雨，地方居民飽受水患之苦，立委劉建國今邀水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。