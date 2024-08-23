南市本土登革熱力守「嘉玲」 防疫第一名里長：不怕被罵
台南市今年目前為止，尚無本土病例，境外移入累計14例，皆由東南亞入境，台南市長黃偉哲今天頒發防疫績優社區及志工時指出，東南亞及中南美洲登革熱疫情確診個案比往年多，國人出國旅遊往來頻繁，加上今年雨水特別多，登革熱疫情是很嚴峻的，至今力守未有本土登革熱案例發生，有賴熱心防疫志工協助巡檢社區積水容器，遏止病媒蚊滋生，與市府攜手共同防治登革熱。
監測區第一名是永康區尚頂里，里長周三貴每天騎機車巡視發現積水，就通知志工孳清，他說，以前還會到樓上巡視，要不怕被罵，曾被住戶放話「下次里長不選給你」，周三貴回答，「里長選不選我是你自己的事，但蚊子不要叮到隔壁」，經過去年嚴峻疫情，今年里民態度差很多，不用提醒大多會主動倒掉積水；尚頂里位在和北區、安南區交界，幅員達180多公頃，且流動人口比例高，更增加控管難度。
東區區長黃炳元表示，東區衛國里長陳積慶對登革熱防治工作也非常重視，平時與志工積極進行防疫工作，透過家戶清理孳生源、空屋空地查報、排除地下室積水等防治措施，有效杜絕登革熱的傳播。
黃偉哲表示，今年防治登革熱也有新作為，包括不再用熱式煙霧機噴藥，改用壓罐式噴藥，還有定點醫師通報，今年就主動通報多例境外移入個案，可降低透過蚊子再叮咬給其他人，避免造成本土疫情的爆發。
黃偉哲呼籲市民，登革熱是社區傳染病，有效防治的不二法門就是全民共同落實「巡、倒、清、刷」，每周巡檢社區及家戶內外有無積水容器，有使用的容器需隨時清刷，未使用容器則回收或交由環保局清潔隊協助處理，方能阻絕登革熱。
市府衛生局長李翠鳳表示，台南市各區里共成立414隊防疫志工隊，截至6月共動員1萬3180人次及清除9萬1702個積水容器，為表彰各區里防疫志工隊的辛勞奉獻，訂定登革熱防疫動員獎勵計畫，透過平時社區防疫志工隊動員次數、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與等項目，評選出15隊防疫績優團體，於今日接受表揚。
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