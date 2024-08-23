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擴大開放機車行駛內側道 南市10區36條路24日凌晨上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市10處行政區單向2車道36條路段，24日起開放機車行駛內側車道及不強制二段式左轉。圖／交通局提供
台南市10處行政區單向2車道36條路段，24日起開放機車行駛內側車道及不強制二段式左轉。圖／交通局提供

台南市10處行政區(原6區加永康、仁德、歸仁與關廟)屬於單向2車道路型共36條路段，明天起全面開放機車行駛內側車道及不強制二段式左轉，交通局表示，因近期受雷雨影響未能完全拆除相關牌面，但開放期程不變，同時保留原機車二段式左轉待轉區，用路人仍可依駕駛習慣需求，在路口機車待轉區進行二段式左轉。

交通局表示，明（24）日凌晨零時起，台南市10處行政區(原6區加永康、仁德、歸仁與關廟)共有36條單向2車道路型的路段開放機車行駛內側車道、取消強制二段式左轉，已派工移除路口強制機車兩段式左轉牌面(下稱遵20牌面)，目前已拆除31條路段上380個牌面。

交通局說明，因牌面拆除需以高空作業車處理，受近期常有雷陣雨影響，為確保施工安全，牌面拆除工作無法於明天前全數完成，仁德區及歸仁區路段上之「遵20」牌面將延後至28日前移除，但10處行政區開放實施期程維持不變，只要符合單向兩車道之路段在尚未移除「遵20」牌面前，轄區分局及交通警察大隊會配合不再舉發機車未依規定兩段式左轉。

交通局指出，針對延後拆除牌面的路段已請施工單位積極趕工，並要求已完成拆除的路段應再次檢核完整性，也提醒用路人如非屬「單向兩車道路型」，仍應以路口(段)實際交通設施管制方式騎乘或轉向，以維行車安全與順暢。

車行 車道

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