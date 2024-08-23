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日本水戶市長台南拜會黃偉哲 兩市年底締盟

中央社／ 台南23日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者周宗禎／攝影

日本茨城縣水戶市長高橋靖今天拜會台南市長黃偉哲，這也是高橋靖今年二度造訪台南，兩市預定今年底締盟為友誼市。

台南市政府發布新聞稿指出，日本茨城縣水戶市長高橋靖、議長大津亮一、副議長高倉富士男等人，今天拜會黃偉哲，這是高橋靖繼今年1月來訪後，再次造訪台南，且和黃偉哲討論雙方交流及締盟細節。

黃偉哲表示，台南市和水戶市因飛虎將軍廟串起友誼，今年底締盟將讓兩市友誼更深厚，希望兩市學子透過互訪修學旅行，認識了解彼此，且讓友誼向下扎根到下一個世代。

高橋靖說，兩市今年底締盟，水戶市已規劃市民團到台南見證，募集名額不到1天就額滿，顯見水戶市民對台南的好感和支持，也讓更多水戶市民到台南觀光。

水戶市位於日本茨城縣中部，人口約26萬人，茨城縣廳所在地。水戶市是水戶德川家發源地，以水戶黃門聞名，且擁有以賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。

水戶市因是台南市飛虎將軍廟祭祀主神「杉浦茂峰」的故鄉，進而開啟雙方交流。

日本 黃偉哲

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