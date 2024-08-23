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安南就醬玩！集結12位網紅、99處景點美食旅遊攻略手冊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供

台南市安南區公所今天在國立台灣歷史博物館舉行「安南就醬玩‧旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線，並搭配「FUN遊購優惠券」活動，凡是到手冊推薦的「美食店家」消費，且達到店家自訂的消費金額，即可獲得優惠券乙張，票券總值超過2000元，；使用期限至今年底，讓遊客體驗安南的自然美景、歷史文化與美食魅力。

安南區長魏文貴表示，去年邀請網紅不藏私的推薦景點及美食店家，在公所官網及臉書曝光後吸引百萬點閱，今年集結成冊完成「安南就醬玩‧旅遊攻略手冊及地圖」，手冊中推薦4大旅遊路線，有「漁鹽生態之旅」、「台灣之門廟宇名勝之旅」、「安南商圈美食之旅」、「台史博藝文美食之旅」，提供遊客全面而深入的地方觀光指引。

魏文貴說，搭配手冊發行，公所籌畫吃喝玩樂輕鬆購「FUN遊購優惠券」活動，邀請以安南區為主及新營、後壁、歸仁等商家參與，獲得25家商家熱烈響應，各家推出超值的優惠方案，票券總值超過2000元。再次展現台江人「相放伴」精神，讓遊客循手冊指引大啖美食後，更享受博物館門票、綠色隧道船票及購物的折扣優惠。

25家參與單位，有國立台灣歷史博物館、四草綠色隧道、南市區漁會、ZOBR路豹氣墊鞋、CORRE手工帆布包、紅崴科技股份有限公司、東香台菜海味料理、茶之魔手、MT.Sylvia Coffee 雪山貓、餉時光café、微笑家廚餐坊、秉醇烘焙坊、坤芳烘焙坊、水河伯古早豆花店、瑞亦思‧安 咖啡莊園、後壁區農會步穀農創館、迷花倚石植花設計、微米拾光文具店、府城景觀事業有限公司（ 七甲花卉區班長）、鹿耳門生態旅遊發展協會、想記飯包、吹吹風手搖飲、El Olor 法式甜點、春境健身房及享髮造型沙龍。

「安南就醬玩‧旅遊攻略地圖」索取地點：國立台灣歷史博物館、台江國家公園管理處、台江文化中心、四草大眾廟、正統鹿耳門聖母廟及鹿耳門天后宮等處，安南區公所、安南圖書館、土城圖書館，數量有限送完為止，電子檔可到安南區公所臉書及官網下載。

台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供
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台南市安南區公所今天舉行「安南就醬玩，旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點及美食店家，並彙整安南4大旅遊路線。圖／安南區公所提供

博物館 綠色隧道 美食

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