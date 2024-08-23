張淑芬與台積電14B廠志工 助偏鄉親子展開溫暖對話

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，揚棄傳統孝道思維，重新定義孝道，期望藉由暖心對話，喚起更多親情的愛，讓「孝道」從小開始紮根，今天台積電慈善基金會與台積電14B廠志工在台南市麻豆區北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。

北勢國小校長張志全任教於偏鄉西港區松林國小校長時，就已有跟台積電志工合作投入伴讀服務八年經驗，三年前，調任北勢國小，台積電導讀志工主動在公司內部發動募捐活動，協助北勢國小建造全新圖書館，除了提供孩子舒適閱覽的基地外，更提供教師可以利用的教學空間。北勢國小張志全校長非常感謝台積電一路上挹注許多資源給學校，和一路相伴的導讀志工有深刻的情感連結。

台積電14B廠長陳仲怡呼應慈善基金會張淑芬董事長的孝道理念，已經先帶領志工先替內部同仁規劃一場孝道親子工作坊，透過工作場域以外的公益活動更了解彼此，藉此也增進不少團隊合作的默契。

張淑芬表示「家裡暖了，才能去愛別人」，她也特別謝謝台積電員工自發並號召廠內同仁共同推廣「孝道親子工作坊」，也盼望有更多的企業及志工一同響應。台積電慈善基金會也特別將內容製作成公益數位素材包，用模組化的方式智慧做公益，提供給志同道合的單位及企業做使用，更歡迎更多社會力量在AI時代投入有溫度的愛。

台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（右二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（右二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台南市麻豆區偏鄉的北勢國小舉辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情。記者劉學聖／攝影
台南市麻豆區偏鄉的北勢國小舉辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（右二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（右二）長期推廣「孝道」，今天與台積電14B廠志工到台南市麻豆區偏鄉的北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，現場充滿感動。記者劉學聖／攝影

偏鄉 台積電 張淑芬 親子

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