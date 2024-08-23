張淑芬與台積電14B廠志工 助偏鄉親子展開溫暖對話

台積電慈善基金會董事長張淑芬長期推廣「孝道」，揚棄傳統孝道思維，重新定義孝道，期望藉由暖心對話，喚起更多親情的愛，讓「孝道」從小開始紮根，今天台積電慈善基金會與台積電14B廠志工在台南市麻豆區北勢國小合辦「孝道親子工作坊」，透過親子共同完成畫框與永生花創作，觸動更深切的親情，親子們最後將共同創作的永生花作品獻給張淑芬，現場充滿感動。

北勢國小校長張志全任教於偏鄉西港區松林國小校長時，就已有跟台積電志工合作投入伴讀服務八年經驗，三年前，調任北勢國小，台積電導讀志工主動在公司內部發動募捐活動，協助北勢國小建造全新圖書館，除了提供孩子舒適閱覽的基地外，更提供教師可以利用的教學空間。北勢國小張志全校長非常感謝台積電一路上挹注許多資源給學校，和一路相伴的導讀志工有深刻的情感連結。

台積電14B廠長陳仲怡呼應慈善基金會張淑芬董事長的孝道理念，已經先帶領志工先替內部同仁規劃一場孝道親子工作坊，透過工作場域以外的公益活動更了解彼此，藉此也增進不少團隊合作的默契。