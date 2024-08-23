快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

颱風凱米重創雲林河川 藍綠立委要求盡速修復

中央社／ 雲林縣23日電

凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施毀壞、河道淤積嚴重，民進黨立委劉建國和國民黨立委張嘉郡昨天和今天分別邀請相關單位會勘，要求盡速協助地方完成整建修復。

劉建國昨天邀請第五河川分署分署長吳明華以及古坑鄉公所主秘曾春渾等人，在崙子溪、海豐崙溪、石仔坑溪、梅林溪等北港溪上游流域進行實地勘查。

劉建國指出，此次勘查的主要地點包括崙子溪慈心農場段護岸、崙子溪斗六大圳渡槽上游左岸、海豐崙溪東和橋上游河道、石子坑溪新庄橋、梅林溪梅南橋等，針對上述河道進行整治、清疏等，梅林溪梅南橋則要進行調整河川區域線。

劉建國強調，他將全力監督第五河川分署的修復進度，確保所有問題能夠迅速且有效解決，讓民眾免受水患威脅。吳明華承諾，以最快速度完成相關工程，保障民眾安全。

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道（行長橋）因大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。

張嘉郡今天邀集吳明華、斗南鎮長沈暉勛等人會勘，並現場擬定短、中、長期整治計畫，她要求中央盡速協助地方完成整建修復計畫。

吳明華同意30天內辦理河道清疏，同時請雲林縣政府針對行長橋的橋長、橋高不足部分辦理改建，並於設計時考量減少落墩，長期計畫則是啟動河川治理規劃檢討。

劉建國 雲林

延伸閱讀

雲林多條河川淤積嚴重 民眾淹怕...盼水利署盡快改善

雲林斗南崙子溪上游淤積嚴重 附近廟宇也遭殃

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

國3古坑交流道下來後找不到上去的地方 今側車道動工盼不再「迷航」

相關新聞

血汗職場！台南到宅保母控訴 準公共化後淪低薪不如移工

因應準公共化保母托育政策，台南市社會局依照中央規定最近訂定「到宅日間托育」每月收費上限2萬4千元，保母強烈反彈指比勞基法...

擴大開放機車行駛內側道 南市10區36條路24日凌晨上路

台南市10處行政區(原6區加永康、仁德、歸仁與關廟)屬於單向2車道路型共36條路段，明天起全面開放機車行駛內側車道及不強...

安南就醬玩！集結12位網紅、99處景點美食旅遊攻略手冊

台南市安南區公所今天在國立台灣歷史博物館舉行「安南就醬玩‧旅遊攻略手冊暨地圖」發表會，內容集結12位網紅推薦的99處景點...

雲林多條河川淤積嚴重 民眾淹怕...盼水利署盡快改善

凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施損壞、河道淤積嚴重，且近日午後常有豪大雨，地方居民飽受水患之苦，立委劉建國今邀水...

雲林斗南崙子溪上游淤積嚴重 附近廟宇也遭殃

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道因大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積嚴重，行長橋距離河床僅不到5公...

弘道基金會首辦五分車小旅行 助弱勢家庭照顧者減壓

台灣家庭照顧者平均每天工時長達13.6小時，長期處於高壓環境很難放鬆，弘道老人福利基金會嘉義服務處今天首次舉辦五分車體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。