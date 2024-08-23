颱風凱米重創雲林河川 藍綠立委要求盡速修復

凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施毀壞、河道淤積嚴重，民進黨立委劉建國和國民黨立委張嘉郡昨天和今天分別邀請相關單位會勘，要求盡速協助地方完成整建修復。

劉建國昨天邀請第五河川分署分署長吳明華以及古坑鄉公所主秘曾春渾等人，在崙子溪、海豐崙溪、石仔坑溪、梅林溪等北港溪上游流域進行實地勘查。

劉建國指出，此次勘查的主要地點包括崙子溪慈心農場段護岸、崙子溪斗六大圳渡槽上游左岸、海豐崙溪東和橋上游河道、石子坑溪新庄橋、梅林溪梅南橋等，針對上述河道進行整治、清疏等，梅林溪梅南橋則要進行調整河川區域線。

劉建國強調，他將全力監督第五河川分署的修復進度，確保所有問題能夠迅速且有效解決，讓民眾免受水患威脅。吳明華承諾，以最快速度完成相關工程，保障民眾安全。

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道（行長橋）因大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積。

張嘉郡今天邀集吳明華、斗南鎮長沈暉勛等人會勘，並現場擬定短、中、長期整治計畫，她要求中央盡速協助地方完成整建修復計畫。

吳明華同意30天內辦理河道清疏，同時請雲林縣政府針對行長橋的橋長、橋高不足部分辦理改建，並於設計時考量減少落墩，長期計畫則是啟動河川治理規劃檢討。