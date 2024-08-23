雲林多條河川淤積嚴重 民眾淹怕...盼水利署盡快改善

凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施損壞、河道淤積嚴重，且近日午後常有豪大雨，地方居民飽受水患之苦，立委劉建國今邀水利署到古坑鄉多處河川流域會勘，水利署承諾將盡快完成河道整理、清疏工作，避免災情發生。

劉建國表示，凱米颱風造成古坑鄉多條河川護岸設施毀壞、河道淤積嚴重，無法再度承受水患威脅，許多農田也因大水沖刷而損毀，今邀水利署崙子溪慈心農場段護岸、崙子溪斗六大圳渡槽上游左岸、海豐崙溪東和橋上游河道、石子坑溪新庄橋、梅林溪梅南橋等。

其中海豐崙溪東和橋上游河道滿布大水帶來的石頭，橋面緊貼河床，附近居民表示，凱米颱風時，聽見石頭在溪床滾動的轟轟巨響，大家都嚇壞了，上周午後大雨，大家都擔心再度受淹。