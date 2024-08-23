聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林多條河川淤積嚴重 民眾淹怕...盼水利署盡快改善
凱米颱風重創雲林縣多條河川，造成護岸設施損壞、河道淤積嚴重，且近日午後常有豪大雨，地方居民飽受水患之苦，立委劉建國今邀水利署到古坑鄉多處河川流域會勘，水利署承諾將盡快完成河道整理、清疏工作，避免災情發生。
劉建國表示，凱米颱風造成古坑鄉多條河川護岸設施毀壞、河道淤積嚴重，無法再度承受水患威脅，許多農田也因大水沖刷而損毀，今邀水利署崙子溪慈心農場段護岸、崙子溪斗六大圳渡槽上游左岸、海豐崙溪東和橋上游河道、石子坑溪新庄橋、梅林溪梅南橋等。
其中海豐崙溪東和橋上游河道滿布大水帶來的石頭，橋面緊貼河床，附近居民表示，凱米颱風時，聽見石頭在溪床滾動的轟轟巨響，大家都嚇壞了，上周午後大雨，大家都擔心再度受淹。
劉建國表示，他要求水利署針對這些河道，盡快進行河道整理、清疏等，梅林溪梅南橋也要進行調整河川區域線。水利署第五河川分署長吳明華表示，會以最快速度完成相關工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言