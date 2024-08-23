雲林斗南崙子溪上游淤積嚴重 附近廟宇也遭殃

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道因大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積嚴重，行長橋距離河床僅不到5公尺，當地居民飽受水患之苦，水利署第五河川分署今承諾，將分短、中、長期計畫整治，一個月內先辦理河道清淤。

斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道淤積嚴重，兩側堆積大量土石、漂流木，造成大雨無法紓解，當地居民每逢大雨就飽受淹水之苦，多年未解，上月凱米颱風帶來豪雨，挾帶大量土石，淤積嚴重，不僅附近農田、果園受害，連鄰近廟宇都遭殃。

立委張嘉郡今邀水利署第五河川分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議員簡慈坊、顏忠義、王秋足等地方民代及縣府水利處、交工局到場會勘，當地居民抱怨連連，沈暉勛與當地居民表示，以前行長橋橋面距離河床約20公尺高，多年來淤積嚴重，現在僅剩不到5公尺，河道兩側也都是淤積的土石、樹枝，希望水利署盡快協助改善。

張嘉郡表示，現場可以明顯看出河道兩側淤積嚴重，近期天候變化急遽，動輒降起豪大雨，地方民眾憂心引發嚴重災情，她要求水利署盡快提出改善方案，包括縣府規畫將行長橋抬高2公尺的改建經費，她也會極力爭取。