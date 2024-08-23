弘道基金會首辦五分車小旅行 助弱勢家庭照顧者減壓

台灣家庭照顧者平均每天工時長達13.6小時，長期處於高壓環境很難放鬆，弘道老人福利基金會嘉義服務處今天首次舉辦五分車體驗活動，帶著弱勢家庭照顧者到蒜頭糖廠搭乘「尋蜜號」，感受鐵道風光悠閒時光、接觸大自然，盼減輕照顧者身心壓力。

弘道基金會今天帶著20名家庭照顧者搭乘五分車，從蒜頭糖廠出發至故宮南院站，導覽人員介紹鐵道風光、歷史趣事，隨後再折返回蒜頭糖廠，大家在糖廠中走走晃晃，拍照紀念，品嘗傳統的糖廠古早味冰棒，還一起參加趣味闖關活動，認識蒜頭糖廠歷史。

弘道基金會表示，資深照顧者黃建融要獨立扶養2名孩子，還要照顧車禍植物人母親、思覺失調症哥哥，照顧及經濟壓力讓他難以負荷，幾年前他主動求助，弘道社工給予物資支援、心理支持，並鼓勵他參與團體舒壓活動，他今天還帶著哥哥一起參加，創造美好回憶。

黃建融說，因長期承擔照顧責任，心裡常覺得很沉重，謝謝社工持續關懷照顧，這次五分車體驗活動把哥哥拉出門，希望經常關在房間不出門的哥哥多參與社交活動，感受到人情溫暖，減少對外界的恐懼，初次五分車體驗很有趣，能出來走走，自己也很放鬆滿足。