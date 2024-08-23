台南南天電視、山上農會連5年合作 義賣芒果乾盈餘助公益
台南南天有線電視與山上區農會連續第五年合作，舉辦「今夏”芒”這回-芒果乾公益拍賣」活動，共售出近6百包芒果乾，提撥活動盈餘，今天市議員陳秋宏、下營區長李宗翰見證，捐贈1萬5千元給台南市眾德扶助會，作為急難家庭及發送愛心便當基金。
山上區農會五年前為擴大銷售管道，與南天電視合作拍賣作公益，透過臉書私訊、網路表下單，今年三周活動累積售出近600包芒果乾。
南天有線電視總經理王麗環表示，南天電視長期關懷地方公益，善用社群平台協助小農、地區農會行銷台南在地農特產品，透過新聞、fb粉絲社團將山上區好吃的芒果乾銷售出去。網路無遠弗屆，就連遠在日本青森臉友更連續幾年跨海訂購。芒果乾公益拍賣，一來為農產加工開拓銷售管道，二來活動結束後提撥盈餘捐贈社福團體，真切發揮「你吃好料、我做公益」活動理念。
山上區農會總幹事許弘霖表示，五年前機緣下與南天電視開啟首次直播拍賣芒果乾活動，創造不錯效益，過去幾年疫情期間，實體行銷活動停擺，但網路行銷管道能持續，山上區農會芒果乾，透過南天地方新聞臉書平台協助銷售，讓芒果乾銷售多了一個管道，也衝出銷量。
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