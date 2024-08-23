自撞死亡車禍多 雲林3天大執法10月新增6處科技執法

雲林縣自撞死亡交通事故件數增加，縣警局昨起連續3天在20處易肇事及超速路口加強取締，並將於10月1日新增6處路口多功能交通違規科技執法設備執法，盼藉此導正及嚇阻違規駕駛人的不良習慣。

雲林縣今年至5月底止，自撞死亡交通事故共19件，造成19人死亡日前在四湖鄉發生的聯結車自撞民宅翻覆事故更造成2死1傷，為減少交通事故發生，縣警局昨起在不同時段、連續3天，在全縣20處易肇事及易超速路段(口)，執行強力取締專案勤務。

雲林縣警察局交通隊長詹百平表示，全縣原有12處路口多功能交通違規科技執法設備執法中，獲中央經費挹注，新增6處，分別為斗六市火車站(斗六市民生路與大同路)、西螺鎮中山路與公正路(西螺轉運站)、古坑鄉(台3線)光興路與永興路、元長鄉縣道145線與雲172線路口(客厝國小旁)、北港鎮僑美國小(台19線華勝路)、斗六市鎮北路與明德北路。

新增6處將於10月1日開始執法取締，加上原有12處，全縣共有18處多功能科技執法設備，可測多種違規項目，包含路口未禮讓行人、闖紅燈及超速等。

另外，土庫鎮145縣道32公里處、莿桐鄉台1線與中正路口、元長鄉台19線與雲168線路口等3處路口新設置固定式測速照相設備，將於10月1日開始執法取締，呼籲用路人遵守交通規則。