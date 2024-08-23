嘉義民雄航太園區如期推進 200名工程師明年有望進駐

嘉義縣立委陳冠廷今天邀集中科院、國防部軍備局、國發會、嘉義縣政府等單位，考察中科院民雄院區與航太暨無人機院區建設進度，東側第一期民雄航太暨無人機院區進度如期，預計明年底完工，未來將陸續進駐150至200名工程師生產軍規無人機，帶動地方產業發展。

陳冠廷說，嘉164線東西兩側中科院園區將在未來5年陸續完工，東側第一期開發5.12公頃的「民雄航太暨無人機院區」已於去年底開工，目前工程進度如期，預計明年底完工。未來將陸續進駐150至200名工程師，執行國防航太科技與軍規無人機研發生產工作。

西側20公頃的土地則將開發為「民雄航太暨無人機產業園區」，目前由國發會送交行政院後續審議，審議通過後預計2025年至2028年完成。未來將提供標準廠房、廠棚、測試場用地，供中小型廠商租用，也會整備素地，吸引大型廠商，甚至外資進駐投資。

陳冠廷表示，民雄將因國家將近百億的資源挹注華麗蛻變，相關產業群聚不但能帶動地方發展，更會外溢周遭的雲林、台南，是國家無人機戰略發展計畫的重要樞紐。民雄鄉雙福村長黃福元說，未來因應就業人潮的湧入，政府應盡早規畫周邊交通疏解的改善工程。