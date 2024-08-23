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嘉義民雄航太園區如期推進 200名工程師明年有望進駐
嘉義縣立委陳冠廷今天邀集中科院、國防部軍備局、國發會、嘉義縣政府等單位，考察中科院民雄院區與航太暨無人機院區建設進度，東側第一期民雄航太暨無人機院區進度如期，預計明年底完工，未來將陸續進駐150至200名工程師生產軍規無人機，帶動地方產業發展。
陳冠廷說，嘉164線東西兩側中科院園區將在未來5年陸續完工，東側第一期開發5.12公頃的「民雄航太暨無人機院區」已於去年底開工，目前工程進度如期，預計明年底完工。未來將陸續進駐150至200名工程師，執行國防航太科技與軍規無人機研發生產工作。
西側20公頃的土地則將開發為「民雄航太暨無人機產業園區」，目前由國發會送交行政院後續審議，審議通過後預計2025年至2028年完成。未來將提供標準廠房、廠棚、測試場用地，供中小型廠商租用，也會整備素地，吸引大型廠商，甚至外資進駐投資。
陳冠廷表示，民雄將因國家將近百億的資源挹注華麗蛻變，相關產業群聚不但能帶動地方發展，更會外溢周遭的雲林、台南，是國家無人機戰略發展計畫的重要樞紐。民雄鄉雙福村長黃福元說，未來因應就業人潮的湧入，政府應盡早規畫周邊交通疏解的改善工程。
為因應國防需求，行政院政務顧問何嘉恒、民雄鄉農會總幹事陳加茂都認為國防部應在民雄地區提早評估建物地下室外，規畫多功能的防空避難空間。陳冠廷說，後續會再邀請國防部到辦公室了解相關評估狀況，為嘉義下個世代的發展超前部屬。
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