麻豆農會UR品牌生活概念館開幕邀大家體驗麻豆文旦柚香
台南市麻豆區農會在麻豆柚兒園區新成立UR品牌生活概念館，今天開幕，現場販售特有柚花咖啡、茶飲、柚醬吐司等輕食及文旦產品，9月30日前餐飲和文旦加工品全面9折，參加尋寶遊戲另贈一杯Ｃ飲麗，分享柚兒園粉絲頁指定po文還可至現場領取柚兒限量杯墊。
台南麻豆是台灣文旦最大產區，果肉細緻多汁，深獲市場及消費者肯定。除推廣文旦鮮果，農會近年也積極開發多樣加工品、重新活化、設計原有農會場域成立柚兒園。
麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，UR生活概念館是台灣首家以文旦為主題，未開幕就在地方造成話題，被形容成「麻豆隱藏版咖啡廳」。館內結合咖啡廳與展售中心功能，提供麻豆專屬的柚花咖啡、柚花紅茶、蜂蜜柚子茶以及輕食為主，並販售各類文旦加工品如柚子蔘、梅柚片兒、柚香沾醬、蜂蜜柚子茶、柚香椒鹽、柚香椒鹽麵、纖柚巧克力等明星商品，讓遊客品味文旦無所不在的魅力。
農業局長李建裕指出，今年台南文旦種植面積1097公頃，麻豆是主要產區，種植面積838公頃，居全台之冠。麻豆區農會於供銷部設立初級加工場開發出文旦多元產品，也建置智慧化自動分級包裝場。UR品牌生活概念館位於柚兒園區原為肥料倉庫，經改造活化場域後，裝潢設計融入文旦意象，還有文旦產業的解說，配合園區內的彩繪壁畫，整體環境相當吸引遊客打卡留念，更提供一個可駐足休息、悠閒品味柚香環繞的空間。期望滿足消費者需求，也讓在地文旦產業加值。
農業局表示，為推廣台南優質文旦，將陸續辦理文旦評鑑大賽、多場次國內展售，及海外行銷參展活動，而今年的麻豆文旦節活動也將由麻豆區農會辦理，一連兩天將有30攤在地柚農展售，並有文旦系列商品優惠，歡迎民眾屆時來麻豆選購當季文旦與相關系列產品，與家人共享即將到來的中秋佳節。
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