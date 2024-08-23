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斗六棒球場大螢幕故障3年未修 雲縣府：已獲補助將進行更新

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華職棒21日在雲林斗六棒球場的味全、樂天之戰，吸引大批球迷進場觀看，但有球迷發現球場大螢幕故障，雲林縣府教育處表示，8月已接獲中央核准補助修繕經費3200萬元，將更換配有全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會進行球場內外環境優化。圖／雲林縣政府提供
中華職棒21日在雲林斗六棒球場的味全、樂天之戰，吸引大批球迷進場觀看，但有球迷發現球場大螢幕故障，雲林縣府教育處表示，8月已接獲中央核准補助修繕經費3200萬元，將更換配有全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會進行球場內外環境優化。圖／雲林縣政府提供

中華職棒21日在雲林斗六棒球場的味全、樂天之戰，吸引大批球迷進場觀看，但有球迷發現球場大螢幕故障，抱怨該螢幕故障約3年遲未修復，雲林縣府教育處表示，8月已接獲中央核准補助修繕經費3200萬元，將更換配有全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會進行球場內外環境優化。

全台棒球競賽及訓練主要場地調查甫出爐，斗六棒球場被評為A級球場，但場內轉播大螢幕自2021年就因老舊損壞，至今尚未修復，中華職棒21、22日連二場例行賽事皆在斗六棒球場舉辦，螢幕故障問題再度引發球迷抱怨。

縣府教育處表示，斗六棒球場大螢幕自2021年起，投影開始出現分格及未盡清晰情形，經過多次修繕但效果均不佳，2023年投影畫面已嚴重變色且模糊，不堪使用，經專業廠商評估，汰換經費高達3千多萬元。

教育處副處長林慧蓉指出，3千多萬元的汰換費用高昂，縣府向教育部多次提報爭取補助都未獲核定，今年8月才接獲中央補助修繕經費3200萬元核定公文，已報請縣議會同意墊付列案，為縮短作業期程，雲林縣立體育場業已同步先行辦理招標前置作業。

林慧蓉表示，斗六棒球場將進行優化改善，除將更換配有LED全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會加強散熱、抗雷擊防護，並提升監控系統，以提供測量球速等訊息，並同步汰換觀眾席座椅，優化球場外野照明設備、增置戶外球員休息室，希望提供球迷更優質的觀賽品質，及更舒適、安全的競賽環境。

中華職棒21日在雲林斗六棒球場的味全、樂天之戰，吸引大批球迷進場觀看，但有球迷發現球場大螢幕故障，雲林縣府教育處表示，8月已接獲中央核准補助修繕經費3200萬元，將更換配有全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會進行球場內外環境優化。圖／雲林縣政府提供
中華職棒21日在雲林斗六棒球場的味全、樂天之戰，吸引大批球迷進場觀看，但有球迷發現球場大螢幕故障，雲林縣府教育處表示，8月已接獲中央核准補助修繕經費3200萬元，將更換配有全彩顯示大螢幕的轉播牆，也會進行球場內外環境優化。圖／雲林縣政府提供

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