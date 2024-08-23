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嘉義民雄大士爺祭明登場 警方交管時間路段出爐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄大士爺文化祭明起登場，將一連實施3天交通管制。圖／民雄警分局提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭明起登場，將一連實施3天交通管制。圖／民雄警分局提供

嘉義縣民雄大士爺文化祭明天登場，預計3天將湧入超過10萬人，封街擺攤形成全台最大集市，民雄警分局今天公布封路路段，部分道路彈性管制，提醒民眾改道通行，呼籲多搭乘公車、火車等大眾運輸工具，避免車潮湧現交通阻塞。

警方表示，封閉、改道時間於8月24日早上6點起，至8月26日半夜24時，封閉路段車輛需改道通行，執行公務車輛、管制區內居民車輛可出入。大士爺祭典期間，警方提供為民服務措施，如有需要請撥打嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所電話（05）2262192。

一、封閉路段：

(一) 鄉道嘉81線（起點：保生街與文化路路口，終點：民雄鄉寮頂村12鄰民權路36之1號旁路口）。

(二) 鄉道嘉106線（起點：民雄鄉和平路與東榮路路口，終點：復興路與長榮街路口）。

(三) 民雄鄉西安路（起點：民雄鄉保生街口，終點：中樂路口）。

(四) 民雄鄉中樂路（起點：民雄鄉西安路口，終點：文化路口）。

(五) 民雄鄉昇平路（起點：民雄鄉中樂路口，終點：民權路口）。

(六) 民雄鄉民族路（起點：民雄鄉安和路口，終點：文化路口，不含圖書館前）。

二、彈性管制路口：

(一) 台1線、東榮路路口。

(二)東榮路、建國路一段31巷口。

(三) 保生街、文化路路口。

(四) 文化路、嘉鄉餐廳前(地下道路口處)

三、替代道路：

(一)東榮路、台1線路口及建國路一段31巷口車輛，請改走民雄地下道、保生街至西安路。

(二)文化路北上車輛，請於民雄鄉文化路與保生街路口，改走保生街。

(三)西安路南下車輛，請於民雄鄉西安路與保生街路口，改走保生街。

嘉義 圖書館 餐廳

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