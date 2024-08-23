鬼頭刀滯銷 台東新學期「班班吃鬼頭刀」助漁民

台東「鬼頭刀」魚目前正值產季，但去年受外銷市場縮減及花東交通受阻影響，使得鬼頭刀滯銷，價格下跌。縣府與新港區漁會、民間企業合作，推出「班班吃鬼頭刀」政策，來協助解決漁民生計，同時提供學生新鮮優質午餐。漁會總幹事陳俊銘表示，可望銷出2萬公斤鬼頭刀。

陳俊銘表示，台東海域本來就是鬼頭刀的棲地之一，加上海域汙染少，有深層海水滋養，且漁民採用永續經營的延繩釣捕捉鬼頭刀，因此，肉質新鮮健康，屬高經濟魚種，非常受歐美國家及饕客喜愛。但，從去年起採集認證申請遇瓶頸，且競爭國家增加，外銷市場開始縮減。

他說，今年又遇到天災影響，花東交通受阻，更讓整個市場價格下跌，原本1公斤150元的鬼頭刀，現在已經跌到剩下1公斤不到50元，因此，滯銷愈來愈多，漁民生計也跟著受影響；全台每年鬼頭刀魚獲量約8000至10000公噸，光台東就有2000公噸，產量也非常大。

縣府為解決漁民生計，找來新港區漁會和民間企業共同合作，推出「班班吃鬼頭刀」活動，縣長饒慶鈴並在今天宣布全縣國中小學新學期營養午餐都吃得到新鮮鬼頭刀食材。饒慶鈴說，所有採購鬼頭刀經費由企業響應支持贊助，且新學期每個月都能吃到1次鬼頭刀料理。

教育處長蔡美瑤表示，所有鬼頭刀食材都是使用新港區漁會提供新鮮漁獲，經完整去刺及截切等冷凍加工處理後，直送團膳業者、食材商及學校，並由營養師及專業廚師對學校廚工進行指導，有紅燒、煎炸及清蒸等，把鬼頭刀料理更具豐富營養，讓學生吃的健康。