防汛 台水28日發送仁義潭水庫放水演練簡訊

上月底強颱凱米及最近低壓帶，接連帶來豐沛降雨，嘉義縣八掌溪水暴漲，仁義潭及蘭潭水庫水位持續上升，達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流，停止自八掌溪進水口引進水源，為避免水庫溢流造成溢洪道下游民眾安全疑慮，未蓄水滿庫，維持平均蓄水率95% ，28日下午2點至4點發送仁義潭水庫放水演練簡訊。

水公司五區處表示，為提升仁義潭水庫下游民眾安全保障，28日下午將對仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉義市、嘉義縣地區鄰近河道區域民眾，進行水庫放水警戒細胞廣播測試演練，屆時發送簡訊通知鄰近河道區域民眾，收到通知時勿慌張。

五區處說，28日下午2點至4點進行仁義潭水庫放水警戒細胞廣播測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉市、嘉縣地區鄰近河道區域民眾，演練時間收到水庫放水警戒簡訊，請勿驚慌。