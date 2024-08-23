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防汛 台水28日發送仁義潭水庫放水演練簡訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片
上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片

上月底強颱凱米及最近低壓帶，接連帶來豐沛降雨，嘉義縣八掌溪水暴漲，仁義潭及蘭潭水庫水位持續上升，達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流，停止自八掌溪進水口引進水源，為避免水庫溢流造成溢洪道下游民眾安全疑慮，未蓄水滿庫，維持平均蓄水率95% ，28日下午2點至4點發送仁義潭水庫放水演練簡訊。

水公司五區處表示，為提升仁義潭水庫下游民眾安全保障，28日下午將對仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉義市、嘉義縣地區鄰近河道區域民眾，進行水庫放水警戒細胞廣播測試演練，屆時發送簡訊通知鄰近河道區域民眾，收到通知時勿慌張。

五區處說，28日下午2點至4點進行仁義潭水庫放水警戒細胞廣播測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉市、嘉縣地區鄰近河道區域民眾，演練時間收到水庫放水警戒簡訊，請勿驚慌。

五區處指出，災防告警訊息測試發送目的是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。發送訊息共2則，一則中文、一則英文，演練當天如民眾手機警報音響起，會顯示演練文字，水庫是配合演練發布警訊通知，並未實際放水洩洪，請民眾不用慌張。

上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片
上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片
上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片
上月底強颱凱米帶來豐沛降雨，嘉義縣仁義潭水庫水位達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流。圖／聯合報資料照片

仁義潭 嘉義 水庫

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