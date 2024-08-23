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高科技用水嚴峻 台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供
因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供

台南市爭取超微等高科技廠商進駐、正面臨用水需求日增嚴峻挑戰。市府水利局今天宣布，與內政部國土管理署、南科管理局合作的「再生水計畫」，預計提前10個月在月底完成永康再生水廠擴建目標，將從每日8千噸增供至15500噸再生水量能，「彰顯解決產業用水資源短缺決心與行動力，也為台南市高科技產業永續發展提供助力」。

水利局說，永康再生水廠自111年12月底供應南科每日8千噸再生水，完成第一階段供水目標。面對去年旱象缺水緊張情勢，永康再生水廠配合調配再生水設備產能，增加至每日供應9200噸，減緩高科技產業用水短缺問題。原訂計畫將在明年年6月完成第二階段擴建，實現每日供15,500噸目標。

水利局表示，因應南科用水需求緊急，期望供水期程提前完成，應對今年底至明年初旱季，完成再生水提前增供目標。永康再生水廠正辦理第二階段擴廠統包工程，除加設RO系統，也增設送水泵、產水泵及過濾器等關鍵設備。8月試車除有望提前實現通水目標，也將嚴格把關品質，確保重要設備運轉功能正常且處理效率及水質滿足用水戶需求。

市長黃偉哲表示，永康再生水廠擴增水量供給南科使用，象徵生活品質進步，更可藉汙水下水道營運為民眾環境衛生把關。進一步建立台南大型放流水回收再利用設施，期許減輕台南用水壓力，對促進地區經濟發展和環境保護具有深遠意義。

因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供
因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供
因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供
因應高科技用水嚴峻，台南永康再生水廠擴廠提前在月底通水。圖／台南市政府提供

南科 台南 水利局

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