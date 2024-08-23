嘉義老字號「鴻圖書局」9月底結束營業 臉書出現冒用書局名義販售字帖

嘉義市中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局5月公告，9月底結束營業，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入大批民眾撿便宜購買圖書文具；最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖，業者接到許多客戶詢問，驚覺被冒用公告提醒消費者勿受騙上當，鴻圖書「局」不是鴻圖書「店」，書局非書店，一字之差魚目混珠。

鴻圖書局業者說，近期臉書有人以「鴻圖書店」的帳號，用鴻圖書局資訊在社群張貼，販售字帖的文章，造成部分客人誤以為是鴻圖書局商品資，該帳號與鴻圖書局無任何關係，販售內容物也非鴻圖商品，鴻圖書局名稱與官方帳號，都是「鴻圖書局」，鴻圖書局目前未提供網購通路，敬請消費者留意自身帳戶與個資安全。

鴻圖是嘉義老字號大型書局，3層大樓內各類圖書、高普考參考書齊全，還有各式文具及部分生活用品。鴻圖書局即將熄燈，許多老顧客趕來選購書籍，對鴻圖將結束營業表達不捨，趁書局關門前最後巡禮，買書籍及文具，書局公告，一般圖書79折，3本75折，文具6.9折起，幾乎以成本價格出清存貨。