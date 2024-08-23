快訊

人在「2個年齡階段」面臨斷崖式衰老！研究建議少吃1類食物老得比較慢

U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

「新新併」換股比例出爐！新光金一度重挫 台新金反向上漲

嘉義老字號「鴻圖書局」9月底結束營業 臉書出現冒用書局名義販售字帖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖，張貼公告提醒消費者勿受騙上當。記者魯永明／攝影
嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖，張貼公告提醒消費者勿受騙上當。記者魯永明／攝影

嘉義市中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局5月公告，9月底結束營業，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入大批民眾撿便宜購買圖書文具；最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖，業者接到許多客戶詢問，驚覺被冒用公告提醒消費者勿受騙上當，鴻圖書「局」不是鴻圖書「店」，書局非書店，一字之差魚目混珠。

鴻圖書局業者說，近期臉書有人以「鴻圖書店」的帳號，用鴻圖書局資訊在社群張貼，販售字帖的文章，造成部分客人誤以為是鴻圖書局商品資，該帳號與鴻圖書局無任何關係，販售內容物也非鴻圖商品，鴻圖書局名稱與官方帳號，都是「鴻圖書局」，鴻圖書局目前未提供網購通路，敬請消費者留意自身帳戶與個資安全。

鴻圖是嘉義老字號大型書局，3層大樓內各類圖書、高普考參考書齊全，還有各式文具及部分生活用品。鴻圖書局即將熄燈，許多老顧客趕來選購書籍，對鴻圖將結束營業表達不捨，趁書局關門前最後巡禮，買書籍及文具，書局公告，一般圖書79折，3本75折，文具6.9折起，幾乎以成本價格出清存貨。

鴻圖書局第二代郭姓老闆說，網路數位時代，遭大型網路書店廉價競爭，加上網購盛行，書店人事水電等成本高，經營困難，又無法如同獨立書店申請文化部補助，不堪虧損，只好依勞基法辦理13名員工退休資遣，店面出租，有禮券的客戶可使用到9月。

嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖。記者魯永明／攝影
嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖。記者魯永明／攝影
嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖。記者魯永明／攝影
嘉義市中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，9月底結束營業，打折出清圖書文具，最近業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖。記者魯永明／攝影

嘉義 書局 網路

延伸閱讀

影／秋季限定生態景觀 黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境嘉義吸引追鷺人

獨／開30年、入圍必比登！台北四大鰻魚「濱松屋」熄燈

糗了！嘉義毒蟲偷廟宇白鐵欄杆 車陷泥濘卡住被活逮

嘉義民雄大士爺踩街祈福遶境 千人「仙氣」上街超熱鬧

相關新聞

南市到宅日間托育 收費引論戰

因應準公共化保母政策，台南市政府首次訂定到宅日間托育每月收費2萬4千元，引起保母抱怨不如基本工資，議員也要求提高收費標準...

嘉義老字號「鴻圖書局」9月底結束營業 臉書出現冒用書局名義販售字帖

嘉義市中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局5月公告，9月底結束營業，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入...

全台最老牌曾文水庫馬拉松開始報名 今年可欣賞滿水位美景

2024台南曾文水庫馬拉松賽事迎來第41屆，全台灣最老字號的金牌賽事，今年將在12月8日於曾文水庫園區舉行，分為全程馬拉...

南市凱米颱風後6例類鼻疽1死 接觸土壤或汙水務必做好防護

台南市近日新增2例類鼻疽確診病例，患者分住歸仁區、安平區，均有慢性疾病史，因症狀就醫進而診治，安平區個案於8月17日死亡...

虎尾眷村夜間照明具歷史穿透感 榮獲法國設計金獎

最近完成修復的雲林縣虎尾建國眷村，風華重現成為雲林重要文化景點，其中照明設計今天傳出喜訊，榮獲法國設計獎(French ...

台南客家聚落故事多 3條內山客庄深度小旅行23日開搶

台南市政府客家事務委員會本於「客家共下」之精神，於9月7日起每周六推出3條精心規畫的客家深度旅行路線，深入東山、白河及楠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。