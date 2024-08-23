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全台最老牌曾文水庫馬拉松開始報名 今年可欣賞滿水位美景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2024曾文水庫馬拉松開始受理報名。圖／台南市體育局提供
2024曾文水庫馬拉松開始受理報名。圖／台南市體育局提供

2024台南曾文水庫馬拉松賽事迎來第41屆，全台灣最老字號的金牌賽事，今年將在12月8日於曾文水庫園區舉行，分為全程馬拉松組（42.195公里）、挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）及健康休閒組（3公里），今年首次使用拋棄式晶片，將提供選手更加便利的服務，報名時間即日起至10月14日23時59分。

市長黃偉哲表示，2024曾文水庫馬拉松賽事比賽項目，同時選手也藉由賽事路線圍繞著水庫的道路，以跑者的雙腳紮紮實實記錄曾文水庫美麗的湖光山色美景，在此體驗全封式賽道，呼吸清淨空氣，盡情跑在無空氣汙染的大自然懷抱中，同時在賽道上提供豐盛的補給，包括來自玉井從產地到沿線補給站的小番茄及柳丁，賽後更提供熱騰騰在地虱目魚丸湯，提供選手最優質也最有台南美食特色的補給能量，另外為服務來自全台灣的跑者，在整體交通配套措施持續提供北中南接駁車服務，提供選手以更為便捷的交通順利參賽。

體育局長陳良乾表示，曾文水庫馬拉松身為全台最資深的馬拉松賽事，同時也是受到跑者高度矚目的南台灣年度壓軸賽事，邀請全國熱愛馬拉松的跑友一同參與，享受這動人湖光山色的水庫美景，為個人歲末年終的馬場挑戰來一次年度驗收，名額有限，邀請全國各地選手手刀報名，詳細資訊請民眾至曾文水庫馬拉松臉書粉絲專頁查詢。

小編特別表示，2024年將看見有別於以往的曾文水庫看過乾枯的水庫、一點點水的水庫，就是還沒看過滿水位的水庫，今年有機會看到曾文水庫滿水的樣貌，聽說滿水的水庫加上山區霧氣像是仙境般美麗。

曾文水庫馬拉松臉書粉絲專頁：https://reurl.cc/1b0KWV

曾文水庫馬拉松伊貝特報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/6226

2024曾文水庫馬拉松開始受理報名。圖／取自粉專
2024曾文水庫馬拉松開始受理報名。圖／取自粉專

台南 曾文水庫 馬拉松

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