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影／秋季限定生態景觀 黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境嘉義吸引追鷺人
秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘，昨天黃昏分別在嘉市蘭潭、嘉縣番路鄉仁義潭，發現黃頭鷺大軍先頭部隊壯觀的鳥況。
蘇家弘說，時序即將進入農曆白露，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊出現，為黃頭鷺大軍遷徙秀暖場，前陣子受低壓帶降雨影響，先頭部隊暫停前進避雨，昨天天氣放晴，先頭部隊又開始群飛遷徙，昨天黃昏嘉市蘭潭、嘉縣番路鄉仁義潭，出現黃頭鷺大軍先頭部隊，吸引民眾觀賞。
9月是黃頭鷺大軍最佳觀賞期，數以萬計鳥群，從北部金山、貢寮等一路，往南沿著丘陵溪水地，到南部屏東龍鑾潭集結，一路往南避冬，其間經過嘉義縣梅山鄉太興村生毛樹溪谷盤聚，像條白龍一樣圍繞著山谷，這奇特生態景象，被稱「萬鷺朝鳳」超壯觀。
黃頭鷺大軍隊形變幻「神龍擺尾」，有時候變成「大白龍」、「大魚」、「大白蛇」，高空飛行雁字型，變成迎面而來的黃頭鷺，秋節前是最佳觀賞期。
蘇家弘指出，黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，鳥群隨氣流隊形變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，遷徙路線會受氣候雷雨影響，最佳觀察期在農曆節氣白露到寒露之間。
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