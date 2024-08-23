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南市到宅日間托育 收費引論戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府訂定準公托到宅保母收費標準，多名議員接獲保母陳情，抱怨比基本工資低，社會局1個月內開會討論。示意圖，非新聞當事人。圖／台南市社會局提供
台南市政府訂定準公托到宅保母收費標準，多名議員接獲保母陳情，抱怨比基本工資低，社會局1個月內開會討論。示意圖，非新聞當事人。圖／台南市社會局提供

因應準公共化保母政策，台南市政府首次訂定到宅日間托育每月收費2萬4千元，引起保母抱怨不如基本工資議員也要求提高收費標準。不過社會局10月才要再開居托委員會討論，多名議員昨在臨時會批趕不上簽約時間；也有家長持不同意見，憂收費過高；對此，市長黃偉哲允諾1個月內給答案。

社會局說明，依行政院性別平等會及衛褔部社家署會議決議，由地方政府依權責訂定，社會局依照家庭平均可支配所得來訂定標準，經居家式托育服務管理委員會中決議，訂定台南市準公共到宅日間托育為周一至周五每日10小時，收費上限定為2萬4千元，每增減1小時，得增減1千元，其他到宅服務費用以雙方契約協議。

南市議會臨時會昨天閉幕，通過包含聯席審查墊付款案、一般提案與112年度台南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。市議員蔡筱薇提出臨時動議，指多名議員也提案關心居家式的托育人員目前收費標準上限，到宅保母僅2萬4千元，比最低工資還低，對到宅保母很不友善。

社會局長盧禹聰答詢說，10月要開居托委員會討論決定。不過多名議員不滿說，收費標準已經公布了、保母也準備和家長簽約，拖到10月無法解決問題，要求委員會提早召開，並讓保母團體代表也參加，否則「率保母到市長室抗議」。市長黃偉哲當場答詢允諾，會在1個月內給出答案。

不過行政院為協助送托家庭減輕經濟負擔，今年起調升補助，送托準公共托育服務者（到宅或在宅）每月為1萬3千元，有托育需求的楊姓家長就說，若收費2萬4千元扣掉補助1萬3千元，家長只要負擔1萬1千元，若調升到3萬元，家長就要負擔1萬7千元，在調高收費時也要考量家長的負擔。

社會局解釋，目前已著手蒐集台南市到宅日間托育收費情形，1個月內召開居托委員會，將托育人員到宅準公日間托育收費標準提高案納入議程討論；目前依中央居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，居家托育人員可提供半日、日間、延長或臨時托育等服務，至多可收托4人，其中未滿2歲者至多2人。

保母 基本工資 托育 議員 黃偉哲

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