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南市凱米颱風後6例類鼻疽1死 接觸土壤或汙水務必做好防護

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
凱米颱風後迄今，台南市有6人感染類鼻疽，1人死亡，衛生局提醒若接觸到土壤或受汙染的水，也應盡速清洗乾淨。示意圖，非當事照。本報資料照片
凱米颱風後迄今，台南市有6人感染類鼻疽，1人死亡，衛生局提醒若接觸到土壤或受汙染的水，也應盡速清洗乾淨。示意圖，非當事照。本報資料照片

台南市近日新增2例類鼻疽確診病例，患者分住歸仁區、安平區，均有慢性疾病史，因症狀就醫進而診治，安平區個案於8月17日死亡。截至20日，國內已累計54例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，其中47例為凱米颱風後確診個案。

南市衛生局表示，凱米颱風後迄今，類鼻疽確診病例共6例，其中3例住於安平區，住該區民眾留意自身健康狀況，有疑似症狀請盡速就醫治療。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌所引起的疾病，主要的傳染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受汙染的土壤或水，或吸入受汙染的塵土而受感染。類鼻疽潛伏期為2至4週，預計8月底前仍有可能會出現個案。

衛生局提醒，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，因此需盡速以適當抗生素治療，請民眾留意自身健康狀況，有疑似症狀盡速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治，以減少傳染病散播的風險。

豪雨過後易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，市民清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免皮膚直接暴露於汙泥或汙水中，特別是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下如糖尿病，皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷者，若接觸到土壤或受汙染的水，也應盡速清洗乾淨，如有不適症狀請趕快就醫，以利診治。

凱米颱風 確診 衛生局

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