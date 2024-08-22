虎尾眷村夜間照明具歷史穿透感 榮獲法國設計金獎
最近完成修復的雲林縣虎尾建國眷村，風華重現成為雲林重要文化景點，其中照明設計今天傳出喜訊，榮獲法國設計獎(French Design Awards)金獎肯定，負責設計眷村改造的建築師事務所團隊，相關設計及工程已陸續獲得國家卓越建設獎、建築園冶獎、台灣景觀大獎等，如今再添一筆，成績斐然。
虎尾建國眷村見證日治時期及國軍來台空軍發展史，是國內少見的農村聚落型眷村，也是虎尾人集體記憶。2006年遷村，2015年獲登錄為聚落建築群，縣長張麗善表示，虎尾眷村規模龐大，2019年推動眷村再利用計畫，修復破舊結構，縫合空間紋理，著重於保護老樹和建築立面，將眷村造為商店、展覽空間、餐飲和住宿融為一體的園區，讓沉睡近30年來的空間重現光彩。
文觀處長陳璧君表示，這次獲獎的照明方案，強調「景觀造景」作為照明核心，透過光影對比營造夜間層次，利用暖色溫光，讓老建築投射出歷史痕跡與質感，瀰漫懷舊氛圍，有如重返50年前眷村生活的溫馨景緻，這次榮獲法國設計獎金獎，成就了雲林高度榮耀。
她說，眷村的魅力在於不同時代的增建改造，堆疊出歷史軌跡，光環境就是讓使用者的視覺，能穿透時空，感受出建築的本體，仿古壁燈和客製化燈具也增強空間魅力與個性；以GOBO燈投射飛機圖像點綴，給予遊客視覺驚喜，呼應早年空軍眷屬社區的歷史。
陳璧君說，虎尾建國眷村的復興，標誌著一個曾經荒蕪空間的重生歷程，眷村湧現咖啡館、文化精品店、書店、精品露營地，也意味著新的歷史篇章即將展開，感謝吉申君建築師事務所團隊的用心。
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