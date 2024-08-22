台南客家聚落故事多 3條內山客庄深度小旅行23日開搶

台南市政府客家事務委員會本於「客家共下」之精神，於9月7日起每周六推出3條精心規畫的客家深度旅行路線，深入東山、白河及楠西等客家原鄉聚落，共6梯次的小旅行，由專業的在地文史講師帶領，遊程結合走訪客家聚落、漫遊老街、品嘗在地特色的客家風味饗宴及手作體驗。8月23日上午9時開放報名，每人活動費用999元，額滿為止。

市府安委會表示，此次推出的3條「客家深度旅行」路線，都由參訪客星人的多重宇宙-台南400客家大展開始，並分別探訪東山區的東原老街、李家及詹家宗祠；白河區的鵝酒坑伯公、芎蕉宅仔菜公菜姆廟；楠西區的鹿陶洋江家古厝、油車古厝等特色客底聚落。除了文化巡禮，活動也安排東山咖啡、古亭畚筆筒以及果醬等在地特色DIY體驗，可以同時品嘗東山、白河及楠西等地區農特產品的客家風味美食，遊程精彩豐富，千萬不能錯過。

台南客委會主委陳新裕表示，台南是客家先民在大航海時代渡過黑水溝登陸後踏入台灣土地的第一站，內山地區的東山、白河、楠西都有早期客家移居的歷史印記。東山地區因日據時代日本政府調查發現氣候土壤適合香蕉生長，招募具丘陵開墾經驗的新竹、苗栗地區客家人南下整地種植而形成的客底聚落。白河地區則因日據時代招募桃竹苗地區客家人至崎內里種植樹薯或為製藥會社種植可卡葉，至今仍有多戶人家可以用流利的客語交談；而楠西鹿陶洋江家至今已有三百多餘年的歷史，其始祖江如南是於康熙時期，從福建漳州詔安渡海來台定居。

今年是台南400年，客家共下，一起台南，可以讓府城多元文化更加豐富與完整。這次在台南客底聚落推出深度小旅行，三個內山區域，各有深具歷史脈絡的地方特色，非常值得探訪，希望透過遊程讓更多的民眾了解，台南處處是客家。相關活動資訊可上台南市客委會官網及臉書粉絲專頁查詢。